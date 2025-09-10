首對實驗藥物下手！紐時曝川普擬管制源自中國藥品 恐顛覆美製藥業

紐約時報報導，美國川普政府正在商討對中國大陸藥品進行嚴格管制，並已對此草擬一份行政命令。倘若實施，恐顛覆美國藥品業，以及學名藥至尖端療法在內的供應。

紐時取得的行政命令草案，將要求美國藥廠自中國製藥業者購買實驗藥物權利時，接受美國外國投資委員會（CFIUS）的「強制審查」。另一項政策，則將限制藥廠依賴中國患者的臨床實驗數據，美國食品藥物管理局（FDA）將更嚴格審查這些數據，並徵收更高的監管費用。

這將是川普首次針對中國實驗藥物下手，這項行政命令草案也引發兩大立場截然對立的利益集團，展開激烈遊說。

大型藥廠近年積極購買在中國研發的癌症、肥胖、心臟病等藥物的專利權，押注這些藥物未來將在美國市場帶來利潤。默沙東、艾伯維（AbbVie）、Regeneron等美國藥廠，以及跨國藥廠如阿斯特捷利康（AZ）、羅氏（Roche）與賽諾菲（Sanofi），近期均自中國購買實驗藥物。

另一方面，知情人士說，與白宮關係密切的投資人如矽谷創投家提爾（Peter Thiel）、Google共同創辦人布林（Sergey Brin）、寇克家族等，認為中國對美國生技產業構成生存威脅，主張果斷打擊。這些人投資的美國新興業者，苦於難以追上中國生技業。

草案並寫道，中國「和其他敵對行為者，利用我們開放的科學與監管體系漏洞」，呼籲提升抗生素和止痛藥乙醯氨酚等多類藥品的本土產量，這些藥品據信在中國大規模生產。該行政命令提議，一旦這些藥品在美產量提升，政府應優先採購本土產品，並對將製造業務移往美國的企業，提供稅收抵免優惠。

知情人士說，川普政府也在考慮行政命令以外的舉措，例如加快FDA審查流程，讓藥廠能更早展開安全性研究。