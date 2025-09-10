美陸防長通話 赫塞斯：美國在亞太有重要利益

美國五角大廈首席發言人帕尼爾10日發布聲明，證實美國國防部長赫塞斯9日與中國大陸國防部長董軍通話。

美方聲明說，赫塞斯明確指出，美國不尋求與中國衝突，也不會追求改變中國政權或扼殺中國；但美國在亞太這個優先區域有重要利益，並堅決維護利益。

聲明還說，兩人以坦誠而有建設性的方式交換意見，並同意未來進一步討論。

大陸官員新華社稍早也說，董軍表示兩軍關係應基於平等尊重與和平共處，並警告任何「以武助獨、以台制華」的圖謀或干涉都將挫敗」。陸方也將與區域國家共同維護南海穩定，堅決反對外部挑釁。董軍說，「我們始終專注於自身發展，堅決捍衛自身合法權益。任何圍堵、嚇阻及干涉中國的企圖注定失敗」。

新華社說，這次會談討論台灣及南海議題，而這兩大議題也是北京與華府摩擦所在。