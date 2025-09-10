以色列空襲卡達 埃及批以違反國際公約侵犯主權

以色列9日空襲卡達首都杜哈，瞄準「哈瑪斯」政治高層人員辦公室，造成6人死亡。埃及重批，以色列公然侵犯卡達領土和主權，完全無視國際公約；並敦促國際社會追究以色列的攻擊責任，以維護國際和平與安全，避免其再犯。

埃及媒體「金字塔報」（Al Ahram）報導，埃及外交部9日發表聲明，以最強烈和最嚴厲的措辭譴責以色列公然侵略卡達領土。埃及表示，以色列此舉公然違反國際法和聯合國憲章規定。

聲明內容指出，以色列此次侵略行為明顯顯示，以色列蓄意破壞和平、讓局勢升級，且使停火和釋放人質的協議喪失機會。

埃及外交部聲明說：「以色列公然襲擊卡達另可表明，以色列完全缺乏走向和平的政治意願，仍在侵犯他國，並持續違反國際法。」

聲明還說，埃及重申堅決反對任何形式，針對阿拉伯國家領土的攻擊行為。

埃及進一步警告國際各方，不要採取會擴大衝突範圍的魯莽政策，以避免破壞過去努力爭取得來的和平成果。

埃及總統塞西（Abdel Fattah El-Sisi）也在以色列襲擊當日致電卡達國王塔米姆（Emir Sheikh Tamim binHamad Al-Thani），表達埃及對以色列襲擊杜哈（Doha）的強烈譴責和反對，也表示會全力聲援卡達為維護其安全與穩定而採取的任何措施。

報導說，埃及卡達兩國領導人一致認為，國際社會需迫切應對以色列的公然侵犯行為，確保追究責任，並防止以色列再進一步侵犯他國國家主權，並維護區域和國際和平與安全。

以色列9日空襲卡達行動，是卡達領土上首次發生的此類事件。以色列以戰機襲擊位於杜哈的一棟建築，以暗殺巴勒斯坦伊斯蘭主義武裝組織「哈瑪斯」（Hamas）參與加薩停火的談判小組成員。襲擊行動最終造成5名哈瑪斯成員和1名卡達警察死亡。