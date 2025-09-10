太平洋島國領袖「和平之洋」宣言 籲尊重主權

快訊

中央社／ 荷尼阿拉10日綜合外電報導

太平洋島國領袖今天在峰會上呼籲，期盼建立「和平之洋」（Ocean of Peace），並敦促尊重其主權。這次峰會籠罩在中國疑似干預，以及大國競爭的陰影下。

法新社報導，經過在索羅門群島（SolomonIslands）首都荷尼阿拉舉行多為閉門會議的一天之後，太平洋島國論壇（Pacific Islands Forum）的18個成員領袖支持斐濟推動的一項聲明，宣布區域團結，以及追求和平與氣候行動的目標。

今年論壇的東道主索羅門群島總理馬內列（Jeremiah Manele）指出：「『和平之洋』宣言是我們拿回主權與共同命運的宣示。」

他說：「這是對我們海洋、領空與土地的莊嚴誓言，絕不再被捲入大國競爭的漩渦。」

斐濟總理拉布卡（Sitiveni Rabuka）表示，這項宣言「將表明我們的區域不被軍事化」。

他說：「全球以規則為基礎的秩序逐漸被削弱，這對於像我們這樣的小國而言，是最令人關切的趨勢。」

除澳洲與紐西蘭等主要成員，太平洋島國論壇歷來也吸引數十個國家以觀察員或對話夥伴身分參與。

但這次索羅門群島卻禁止多數對話夥伴出席，引發外界批評荷尼阿拉是在北京授意下，排除長期參與的台灣。

此舉令其他太平洋國家感到憂慮，這些國家中仍有3個國家與台灣保持邦交，分別是馬紹爾群島帛琉與吐瓦魯。

外交部長林佳龍昨天表示，對於被排除深感遺憾，但期待明年帛琉主辦論壇時再度參與。

帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）則在宣言發布後告訴法新社，本次峰會「絕對」受到外部勢力干預。

他說：「我們應該參與、包容，讓所有夥伴都能來到這裡。」

惠恕仁強調：「我們不該說『這個夥伴可以，那個不行』，每個人都應該在場。畢竟，解決我們的挑戰，需要每位夥伴的參與。」

