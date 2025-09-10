快訊

「火焰燃燒速度快」興達電廠爆炸起火 台電董事長曾文生說明原因

台積電鉅額交易再現1276元天價 指數有望挑戰25500關卡

台北明高溫恐達38度！這日前防午後雷雨 未來1周熱帶擾動發展機率曝光

「我們需要你」尼泊爾封鎖社群釀暴動 加德滿都饒舌歌手市長成新希望

中央社／ 加德滿都10日綜合外電報導
尼泊爾首都加德滿都「饒舌歌手市長」夏哈（Balendra Shah），成為最受Z世代青睞的政府官員。路透社
尼泊爾首都加德滿都「饒舌歌手市長」夏哈（Balendra Shah），成為最受Z世代青睞的政府官員。路透社

在資深政治人物主導的尼泊爾政壇中，首都加德滿都「饒舌歌手市長」夏哈（Balendra Shah）年輕有為，成為最受Z世代青睞的政府官員。

路透社報導，尼泊爾政府封鎖社群媒體引發「Z世代示威」，至少造成19人死亡、逾100人受傷，迫使73歲總理奧利（Khadga Prasad Sharma Oli）請辭後，年僅35歲的夏哈成為眾所矚目的焦點。

夏哈經常穿著深色西裝外套搭配墨鏡，在社群平台Instagram（IG）與公開場合亮相。

社群平台X用戶艾德希卡里（Rewant Adhikari）PO文說：「你應該成為我們的新總理！」不只艾德希卡里，許多人都呼籲夏哈出馬角逐總理大位。

夏哈不僅曾是饒舌歌手，也是一名結構工程師，他在2022年以無黨籍、政治素人身分當選加德滿都市長，挑戰尼泊爾傳統政黨體系，成為政治變革的象徵。

他在2020年發表的饒舌歌曲「犧牲」（Balidan）中，痛批政府貪腐、社會不公和政治弊端叢生，在尼泊爾年輕族群中引發熱烈迴響，YouTube觀看次數已突破1100萬。

蓄著濃密鬍鬚的夏哈經常透過IG表達對抗議群眾的支持，抨擊奧利是「恐怖分子」，不理解「失去兒女的痛苦」。他的IG帳號吸引超過80萬人追蹤。

夏哈說，他並未直接參與示威活動，因為抗議群眾主要是26歲以下的年輕人，跟他們比起來，自己已是個「老人」，但他認為有必要傾聽年輕人的聲音。

他昨天告訴年輕示威者們：「現在，你們這一代必須領導國家！做好準備！」

夏哈1990年出生於加德滿都，先在尼泊爾攻讀土木工程，接著赴印度取得結構工程碩士學位。美國時代雜誌（TIME）將他列為2023年百大新興領袖。

分析人士指出，夏哈擔任市長期間致力反貪、推動城市改革，並積極經營社群媒體。他改善了行人設施、打擊私校避稅，並推動對公共教育進行更完善的監督。

年輕IT專業人士坎德爾（Pramod Kandel）在X對夏哈說：「年輕人都希望你在過渡時期站出來，擔任臨時發言人。從長遠來看，我們需要你…與其他有能力、正直、愛國的清廉領導人合作，甚至為他們效力。」

