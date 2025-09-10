埃及居中協調 伊朗與國際原能署恢復核計畫合作

在歐洲各國威脅要對伊朗實施制裁之際，9日在埃及出面協調下，伊朗與國際原子能總署（IAEA）在開羅達成協議，恢復核子計畫合作。

埃及媒體「金字塔報」（Al Ahram）報導，埃及外交部長阿布德拉提（Badr Abdelatty）昨天在開羅安排核計畫合作會談，並在會談中力促伊朗與國際原子能總署（International Atomic Energy Agency，IAEA）達成協議。

國際原子能總署長葛羅西（Rafael Mariano Grossi）和伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）最後簽署協議，雙方同意恢復合作，協議包括重啟審查伊朗核設施的實際步驟，以及伊朗鈾濃縮活動的透明度。

報導指出，協議還說明聯合國原子能監督機構（UNnuclear watchdog）將重新恢復已中斷2個月的檢查工作。

今年6月，伊朗中斷與國際原子能總署的所有互動，以抗議國際原子能總署未譴責以色列6月中對伊朗及其核設施的攻擊。

伊朗又於7月通過一項法律，禁止伊朗與國際原子能總署合作，只讓審查人員在8月底短暫返回位於

伊朗南部布什爾（Bushehr）的核電廠更換燃料。

伊朗外交部在會後的記者會上表示，此協議已訂立實際可行的合作模式，既反映伊朗的特殊安全需求，也反映國際原子能總署的技術需求。

埃及外交部長阿布德拉提指出，我們支持一切可減少緊張局勢升級的努力，否則這些升級將會對整個地區產生負面影響。

阿布德拉提另補充說，協議雙方都有表現出恢復互信的意願，並向國際社會傳遞一個訊息──即使在最困難的情況下，仍有對話的希望。

但伊朗外交部長阿拉奇也表示，往後如有任何向伊朗採取的敵對行動，伊朗將會終止進行這些步驟。