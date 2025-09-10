馬克宏親信當上法總理 民眾示威高喊「封鎖一切」近200人被捕

快訊

中央社／ 巴黎10日綜合外電報導
法國新總理勒克努今天上任，民眾紛紛上街示威，並與警方爆發衝突，內政部長說已有近200人被捕。法新社
法國新總理勒克努今天上任，民眾紛紛上街示威，並與警方爆發衝突，內政部長說已有近200人被捕。法新社

法國總理勒克努今天走馬上任之際，民眾紛紛上街表達基層對總統馬克宏的不滿，並與警方爆發衝突，內政部長說已有近200人被捕。

法新社報導，這波示威活動是由一個鬆散的左翼聯盟發起，他們號召「封鎖一切」，讓現年39歲、與馬克宏（Emmanuel Macron）關係密切的勒克努（Sébastien Lecornu）甫上任就遭抗議洗禮。

當局在全國部署約8萬名警力因應。在首都巴黎及周邊地區，抗議民眾一大早就用垃圾桶築起路障、封鎖學校與道路，並朝員警扔擲垃圾。

在東南部的里昂（Lyon），示威者封鎖城市幹道並焚燒垃圾桶。一名抗議者弗羅宏（Florent）說，馬克宏讓親信出任總理「是在打（人民的）耳光」，「我們需要改變」。

西部城市南特（Nantes）的警方使用催淚瓦斯驅散民眾。在南部港口城市馬賽（Marseille），警方阻止約200名抗議者癱瘓一條主要道路。

內政部長荷泰佑（Bruno Retailleau）警告示威者，當局對暴力行為「零容忍」。他對記者說，警方上午已逮捕近200人，主要是在巴黎及其周邊地區。

勒克努於當地時間今天中午正式上任，成為馬克宏2017年主政以來第7位、過去1年來的第3位總理。

前總理白胡（François Bayrou）試圖推動撙節政策來減少法國債務，8日在國會信任投票中失利。昨晚馬克宏點名過去3年擔任防長的勒克努接下總理一職。

