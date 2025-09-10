尼泊爾封社媒引示威動亂總理請辭 軍方出動恢復秩序

尼泊爾抗議民眾昨天縱火焚燒國會大廈，攻擊總理官邸，迫使總理下台。軍方今天出動，在首都加德滿都街頭巡邏，試圖恢復秩序。這波動亂是尼泊爾20年來最嚴重的暴力事件。

法新社與路透社指出，尼泊爾當局封鎖20多個未註冊的社媒平台，導致Facebook、YouTube和X在內多個社群媒體9月5日起無法使用後，大批年輕人8日走上加德滿都街頭示威抗議，要求政府解除社群媒體禁令，正視貪腐問題。

但在當局鎮壓行動造成至少19人死亡後，全國群情激憤，政府大樓遭示威人士縱火焚燒。

美聯社報導，社群媒體流傳的影片顯示，抗議人士毆打尼泊爾國大黨（Nepali Congress）領袖謝爾．巴哈杜．德巴（Sher Bahadur Deuba）及其妻子、目前擔任外長的阿爾祖．拉娜．德巴（Arzu Rana Deuba）。兩人似乎受傷流血，其中一段影片可以看到謝爾．巴哈杜．德巴在他人協助下撤到安全地點。尼泊爾國大黨是執政聯盟成員。

尼泊爾軍方今天警告，任何以抗議之名從事「破壞、搶奪、縱火或傷害個人與財產」的行為都將依法懲處。

加德滿都機場經理潘迪（Hansa Raj Pandey）告訴尼泊爾媒體，機場預計今天晚間6時（格林威治標準時間12時15分）恢復營運。

法新社記者今天表示，政府機構、政治人物寓所、超市等遭抗議者攻擊的建築仍有濃煙竄出。消防人員持續撲滅這些建築的餘火，其中包括尼泊爾主要媒體集團坎提普爾（Kantipur）大樓。

一名在臨時檢查哨攔查車輛的士兵說：「今天安靜不少，軍方出動在各處巡邏」。

示威者昨天縱火焚燒總理奧利（KP Sharma Oli）的官邸。奧利隨後宣布辭職，稱此舉是為了「邁向政治解決」。奧利目前行蹤不明。

尼泊爾陸軍司令席格戴爾（Ashok Raj Sigdel）昨天深夜發布影音訊息呼籲對話。他說：「為了讓國家以和平的方式解決，我們呼籲所有參與抗議團體停止活動，返回對話桌。」

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）發言人杜雅里克（Stephane Dujarric）在聲明中表示，古特瑞斯敦促各方克制，避免暴力進一步升級。

鄰國印度總理莫迪（Narendra Modi）則說：「尼泊爾的穩定、和平與繁榮對我們至關重要」。