以色列空襲卡達獵殺哈瑪斯高層創先例 爭議、各國反應一次看

以色列昨天向卡達首都杜哈發動前所未有的空襲，鎖定「哈瑪斯」（Hamas）領導階層，這一行動可能對加薩停火談判及以色列人質釋放進程造成重大影響。本文整理事件背景、攻擊經過及國際反應，帶領讀者快速了解整起事件。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，以軍針對杜哈（Doha）發動一系列空襲，鎖定巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯領導階層，這是前所未有的行動，因為攻擊地點位於美國重要盟友、並在加薩（Gaza）停火談判中擔任關鍵調停者卡達的國土內。

以色列罕見地迅速公開承認這次行動，並表示這是代號「火焰之巔」（Summit of Fire）的行動一部分。

哈瑪斯表示，空襲造成6人死亡，其中包括5名成員，但以軍未能成功暗殺談判代表團。

多國對以軍行動予以譴責，卡達則形容這次襲擊是「國家恐怖主義」。美國總統川普表示，他對「整個情況並不滿意」。

這是以色列近期又一次在他國領土上的攻擊行動，已威脅到重啟的停火談判以及釋放仍被哈瑪斯扣押的以色列人質的努力。此次空襲發生在以色列下令全面疏散加薩市（Gaza City）數小時後。加薩市內數以千計的人生活在「人為饑荒」的情況下，以色列計劃隨後接管這座城市。

● 發生了什麼事？

以色列在杜哈發動的空襲，擊中了West Bay Lagoon高檔住宅區。卡達外交部發言人表示，該區內居住著哈瑪斯政治局的多名成員。

此次空襲的主要目標之一是哈瑪斯首席談判代表哈雅（Khalil al-Hayya），但他並未在死亡名單之中。

以色列消息人士告訴 CNN，這次行動「籌劃已久，耗時數月」，動用了10多架戰鬥機，投放超過10枚彈藥。卡達總理穆罕默德．阿勒薩尼（SheikhMohammed bin Abdulrahman Al Thani）表示，以色列使用了雷達無法偵測到的武器。

以色列一名官員指出，這些戰機在長程打擊中需要空中加油，且所有攻擊目標均集中在杜哈的一個地點。

● 為何此襲擊具爭議性？

這次空襲的性質前所未有。卡達長期以來一直被視為棘手外交談判的中立地帶，例如曾在阿富汗塔利班（Taliban）與美國的秘密會談期間，為塔利班設立辦公室。

卡達是區域僅有的兩個斡旋方之一，主導唯一的外交途徑，試圖結束加薩戰爭並促使哈瑪斯釋放以色列人質。卡達與美國、以色列及哈瑪斯保持直接聯繫，並承辦過無數輪談判。

卡達同時也是美國在中東最大的基地所在地，長期與美國保持非常緊密的關係。

卡達外交部發言人安薩里（Majed al-Ansari）否認事先收到空襲通知，並稱有關報導「毫無根據」。

以色列對卡達的空襲，是已知以來以色列首次對波斯灣阿拉伯國家發動攻擊。

此次攻擊可能在該地區造成寒蟬效應，也引發擔憂：如果像卡達這樣與美國關係密切的盟友都可能遭到另一個美國盟友以色列的攻擊，下一個目標會是誰？

● 對停火談判與人質釋放意味著什麼？

以色列的空襲威脅到結束加薩戰爭的談判；據部分消息來源，談判原本正處於關鍵轉折點。

卡達總理穆罕默德．阿勒薩尼指出，這次襲擊已改變目前停火談判的局勢。

國際戰略研究所（International Institute for StrategicStudies）中東政策高級研究員阿爾哈桑（HasanAlhasan）告訴 CNN，「如果這導致斡旋陷入停滯，我不會感到意外」。

哈瑪斯表示，此次空襲不會改變其對停火協議的要求。

與此同時，「人質與失蹤者家屬論壇」（TheHostage and Missing Families Forum）表示，家屬對杜哈事態的發展「深感擔憂與焦慮」。一名以色列人質的母親表示，這次空襲可能對她的兒子等同於死刑判決。

● 美國的立場是什麼？

川普總統試圖與以色列在卡達的行動保持距離。白宮最初表示，此次決定是由以色列領導人作出的，美國獲悉消息時已太晚，無法介入。

根據美國一名官員的說法，川普總統是在空襲開始前不久才被告知，且消息並非由以色列方面通報，而是由美國參謀長聯席會議主席轉達。

川普並未對這次攻擊作出明確譴責。他表示：「我對整個情況並不滿意。這不是好情況。但我要說的是，我們希望人質安全回來，但對事情發展的方式，我們並不滿意。」

● 全球反應如何？

卡達總理穆罕默德．阿勒薩尼稱這次以軍攻擊行動為「國家恐怖主義」。他表示，卡達的外交傳統「不會因此而動搖」，但暗示目前加薩的談判前景充滿不確定性。他指出：「這次襲擊及其目標，不僅違反國際法，也超越了道德標準。」

與此同時，以色列總理尼坦雅胡（BenjaminNetanyahu）聲稱這次空襲是一項促進和平的行動，他認為這「可能為結束加薩戰爭打開大門」。他的辦公室早些時候澄清，這次空襲「完全是以色列獨立行動」。

在全球範圍內以色列正面臨愈來愈大的反彈，這與美國的反應形成鮮明對比。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）譴責了此次襲擊，歐洲多國領導人及亞洲國家也表達譴責。許多阿拉伯國家警告，類似攻擊可能破壞區域安全。

● 對加薩意味著什麼？

隨著停火協議陷入不確定，以色列仍在無視國內外反對聲浪的情況下，推進對加薩的擴大攻擊。

以色列昨天下令全面疏散加薩市─約有100萬巴勒斯坦人居住的城市─為其計畫中的軍事接管做準備。以色列表示此舉對打擊哈瑪斯至關重要。

加薩市的巴勒斯坦人正面臨進一步的大規模流離失所，隨著饑荒在這座人口稠密的城市迅速蔓延，情況愈發嚴峻。