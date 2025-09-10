快訊

「永遠的阿公」林義雄辭世！曾獲終身貢獻獎 享耆壽90歲

網紅要如何課稅？ 財政部賦稅署公布「2關鍵重點」

最新進度曝光！柯文哲交保抗告狀 台北地院確定明天「整卷」送高等法院

空襲卡達惹怒川普 以色列大使：並非總依美國利益行事

中央社／ 耶路撒冷10日綜合外電報導
以色列駐聯合國大使達諾。路透社
以色列駐聯合國大使達諾。路透社

以色列對巴勒斯坦組織哈瑪斯位於卡達首都杜哈的據點發動空襲，罕見引起美國總統川普譴責；以色列駐聯合國大使今天表示，以色列並非總是依照美國這個盟友的利益行事。

法新社報導，白宮昨天表示，川普並不認同以色列在盟邦領土上採取軍事行動的決定，且事先已警告卡達即將發生攻擊。然而，卡達否認事先獲得任何預警，強調是在致命攻擊發生後才接獲通知。

以色列駐聯合國大使達諾（Danny Danon）對一家以色列電台說：「我們並非總是依照美國的利益行事。我們彼此協調，他們給予我們極大支持，我們非常感謝，但我們有時會自行作出決定，再告知美國。」

他補充說：「這場攻擊不是針對卡達，而是針對哈瑪斯（Hamas）。我們不反對卡達，也不反對任何阿拉伯國家，我們當前目標是對抗這個恐怖組織。」

哈瑪斯表示，此次攻擊造成6人死亡，其中包括加薩停火談判代表哈雅（Khalil al-Hayya）的兒子，領導階層則倖免於難。卡達則說，還有一名維安人員也在這場攻擊中喪命。

達諾說，以色列仍在「等待行動結果」，「現在置評還為時過早，但這麼做是正確決定」。

卡達 美國 川普 以色列 哈瑪斯 聯合國

延伸閱讀

影／以色列空襲正在卡達的哈瑪斯領導人 川普親口說：「我不高興」

破滅的和平談判？以色列空襲卡達引發國際譴責，哈瑪斯宣稱「領導幹部未被擊殺」

以色列將戰火擴大到美國盟邦卡達 BBC：內唐亞胡盤算川普不會下重手

以色列空襲卡達保密到底 美媒：美方直到飛彈已發射才知情

相關新聞

以色列空襲卡達獵殺哈瑪斯高層創先例 爭議、各國反應一次看

以色列昨天向卡達首都杜哈發動前所未有的空襲，鎖定「哈瑪斯」（Hamas）領導階層，這一行動可能對加薩停火談判及以色列人質...

以色列突空襲卡達 泰晤士報分析「象徵加薩停火談判已破局」

以色列對哈瑪斯領導人在卡達的空襲，可能終結加薩戰爭的停火談判。卡達多年來作為斡旋中介，因以色列行動陷入尷尬境地，顯示中東...

尼泊爾封社媒引示威動亂總理請辭 軍方出動恢復秩序

尼泊爾抗議民眾昨天縱火焚燒國會大廈，攻擊總理官邸，迫使總理下台。軍方今天出動，在首都加德滿都街頭巡邏，試圖恢復秩序。這波...

空襲卡達惹怒川普 以色列大使：並非總依美國利益行事

以色列對巴勒斯坦組織哈瑪斯位於卡達首都杜哈的據點發動空襲，罕見引起美國總統川普譴責；以色列駐聯合國大使今天表示，以色列並...

爭尼羅河水源！埃及控衣索比亞擅自啟用大壩 一狀告上聯合國

在非洲長久存在爭議性的「衣索比亞文藝復興大壩」昨天正式啟用。埃及當天就致函聯合國安理會，譴責大壩計畫違反國際法，衣索比亞...

歐洲不大力制裁以色列 靠「鐵穹」防禦俄羅斯是關鍵？

以色列9日對調停以哈衝突的卡達發動空襲，企圖狙殺當地的哈瑪斯停火談判人員。過去一向對以色列攻擊加薩行動保持緘默的主要歐洲國家已口頭譴責，但他們很可能不會端出實際制裁行動。為什麼？點擊進入本文，你將看到「鐵穹」飛彈防禦系統的祕密力量，它不必發射，就足以讓以色列有恃無恐。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。