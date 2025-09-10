菲律賓民眾對台灣信任創新高 僅次美日澳

快訊

中央社／ 馬尼拉10日專電

菲律賓民調機構「社會氣象站」（SWS）今天公布最近國家信任民調，菲律賓民眾對台灣的淨信任值達到+18，僅次於美日澳，創下2013年9月以來的最高值。

SWS於6月25日至29日針對1200名成年人進行面對面訪問，誤差值為正負3%。

結果顯示，42%菲人「相當信任」台灣、24%菲人「只有一點信任」，31%菲人「無法決定」，淨信任值為+18，高於4月時的+13，屬於「普通」等級。

此次調查中，台灣排名在美國日本澳洲之後。這3國都是菲律賓在南海的安全夥伴，與菲簽有軍事互訪或准入協定。

SWS於2013年9月首次把台灣納入民調，當月菲人淨信任值為-7，但此後歷次民調皆為正值，今年6月的+18是歷年最高。

民調未說明2013年9月菲人對台觀感負面的原因，但當年5月發生「廣大興28號」事件，8名菲律賓海岸防衛隊人員在海上執法時開槍，導致船員洪石成死亡，台灣政府對菲祭出多項制裁措施，台菲關係陷入低潮，但此後菲律賓人對台觀感逐漸恢復為正面。

台灣政府與台商組織不時賑濟菲國弱勢民眾；目前在台菲人約20萬名，菲人受訪時普遍表示在台感受到善待與尊重。此外，近年來赴台菲律賓遊客攀升，去年和今年上半年都穩居東南亞首位，返菲後多盛讚台灣人民熱情友好。

根據民調，菲律賓民眾最信任的國家是美國，淨信任值為+63，屬於「非常好」等級；其次是日本的+43和澳洲的+37，兩國淨信任值均屬於「好」等級。

根據調查，中國在菲律賓民眾間的淨信任值為-20，排倒數第2，雖較4月的-30有所回升，但評級仍屬「不佳」。

其餘被列入調查的國家有墨西哥（+11）、以色列（+7）、烏克蘭（-4）、俄羅斯（-2）、巴勒斯坦（-13）以及伊朗（-23）。

菲律賓國防部發言人安多隆（Arsenio Andolong）發表聲明說，民調反映出菲人瞭解國家主權所面臨的挑戰，且壓倒性地認可理念相近夥伴的支持。

淨信任值是由「非常信任」比率減「只有一點信任」比率的所得，根據SWS的對照機制，淨信任評分+70以上為優異，+50至+69為非常好，+30至+49為好，+10至+29為普通，+9至-9為居中，-10至-29為不佳，-30至-49為壞，-50至-69為非常壞，-70以下為惡劣。

