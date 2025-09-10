爭尼羅河水源！埃及控衣索比亞擅自啟用大壩 一狀告上聯合國

快訊

中央社／ 開羅10日專電
在非洲長久存在爭議性的「衣索比亞文藝復興大壩」昨天正式啟用。埃及當天就致函聯合國安理會，譴責大壩計畫違反國際法，衣索比亞在未獲埃及、蘇丹同意前即單方面行動屬敵對行為，並擔心影響下游兩國水源配額。

「衣索比亞文藝復興大壩」（Grand EthiopianRenaissance Dam，GERD）興建在衣索比亞境內，尼羅河支流青尼羅河（Blue Nile）上，地理位置屬尼羅河的上游，是非洲大陸最大的水力發電計畫；然而，埃及和蘇丹皆指出，大壩會對東尼羅河流域的穩定構成威脅。埃及並堅稱，如大壩運行對下游埃及和蘇丹兩國人民的生存利益造成損害，將不承認或接受任何後果。

埃及媒體「金字塔報」（Al Ahram）報導，埃及外交部稱，啟用「衣索比亞文藝復興大壩」是不負責任的單方面敵對行為。

埃及外交部發表聲明說，自衣索比亞啟動文藝復興大壩專案後，埃及始終保持克制，選擇訴諸於外交手段，以及向包括聯合國在內的國際組織尋求協調。

聲明另指責衣索比亞誤導宣稱其對尼羅河擁有主權；而尼羅河是所有沿岸11個國家的共享資源。埃及不會允許衣索比亞單方面主導水資源管理。

儘管遭到埃及和蘇丹長期強烈反對，衣索比亞仍於9日正式啟用這座耗時10多年，耗資約40億美元（約新台幣1215億元）建造的大型水壩。

文藝復興大壩水庫設計容量為740億立方公尺。自2020年開始分5階段蓄水，但至今尚未達成具約束力的協議。

衣索比亞從10年前開始籌劃大壩建案之初至今，始終拒絕和其他國家簽署大壩用水協議。

埃及和蘇丹認為，衣索比亞單方面運作大壩蓄水，可能會大幅減少下游流量，尤其是在乾旱時期。

此外，蘇丹也對大壩的安全性表示疑慮。

埃及極度依賴尼羅河的水源，擔心大壩將影響有限的年度水源配額。目前埃及配額為555億立方公尺，已遠低於埃及聲稱的900億立方公尺用水需求。

埃及總統塞西（Abdel-Fattah El-Sisi）強調，埃及絕不允許本國的水資源配額受到損害，因為這攸關1億1000萬埃及居民的生活。

