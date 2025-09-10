日本自民黨小金庫案 前參議員大野泰正主張無罪

日本前參議員大野泰正與其前秘書涉嫌未依法刊載從自民黨前最大派系，也就是舊安倍派收受的5154萬日圓，而被檢方起訴。東京地院今天首度開庭審理此案，他與前秘書均主張無罪。

「朝日新聞」報導，日本執政黨自民黨先前發生不實申報政治獻金事件（俗稱小金庫事件），12名相關人士被立案調查，其中包含4名曾任國會議員的人。而這起事件也導致自民黨內除了「志公會」（麻生派）之外的5個派系解散。

而東京地方法院今天首度開庭審理大野泰正的案件，這是一連串事件中，前議員出庭受審的首例，而且涉嫌短報的金額，也是小金庫事件中金額最大的一筆。

目前66歲的大野泰正與其62歲的前秘書岩田佳子，被指控涉嫌於2018年到2022年期間共謀，未如實在政治獻金收支報告書刊載由「清和政策研究會」（舊安倍派）回流超過其募款配額的政治獻金募款餐會收入，總計5154萬日圓。

檢方去年1月因此依涉嫌違反「政治資金規正法」（類似政治獻金法），起訴大野泰正與岩田佳子。大野泰正被起訴後退出自民黨，且未參選今年7月舉辦的參議院選舉。

他今天出庭時，在認罪與否的程序前先致上歉意，「這起事件使國民不信任政治，深感抱歉。」

他出身於政治世家，2013年代表自民黨，首度當選參議員。

關於自民黨的小金庫事件，先前已有案例被法院認定有罪：舊安倍派前事務局長已被判刑3年，緩刑5年；自民黨其他派閥「志帥會」（舊二階派）前事務局長，則被判2年徒刑，緩刑5年；曾屬於舊安倍派的前國會議員谷川彌一及堀井學則被處以罰金。

這些案件也引發日本選民嚴重不信任政治，也被視為自民黨從去年以來，接連在眾議院及參議院選舉失利的重要因素。