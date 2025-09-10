茂木敏充宣布參選自民黨總裁 尋求擴大執政聯盟

日本執政黨自民黨前幹事長茂木敏充今天下午召開記者會，正式宣布參選自民黨總裁（黨主席），以接替石破茂職務。他表示，為了改變目前少數黨執政的局面，將致力於推動重組執政聯盟。至於可能的合作協商對象，則是點名日本維新會與國民民主黨。

69歲的茂木表示，執政黨在參眾兩院未能過半是「自民黨創黨以來最大危機，如果以企業來比喻，就是瀕臨破產」，強調「正因為情勢如此糟糕，我才決定站出來」。他也坦承擴大執政聯盟絕非易事，「這畢竟涉及對方，但我會誠懇地展開協商，希望盡快形成這樣的體制」。

他同時承諾不會拘泥年紀，將大膽起用人才，點名農林水產大臣小泉進次郎，以及前經濟安保擔當大臣小林鷹之，稱自己如果當選總裁或首相，會讓這些年輕世代擔任要職。經濟方面，他提出要在2年內讓加薪幅度超越物價上漲幅度。

隨著黨總裁石破茂請辭，自民黨將舉行總裁選舉，決定將採國會議員票295票、黨員票295票，合計590票的「全規」（full spec）型投票方式，將於22日公告、10月4日投開票。

總裁選舉通常每3年一次，任期3年，得連選3任。石破去年9月就任總裁，任期原本可做到2027年9月，但是他率領自民黨在去年10月的眾議院大選、今年6月的東京都議員選舉、7月的參議院大選皆失利。石破茂7日宣布辭職，為敗選負責。

參選總裁需要20名以上自民黨國會議員推薦，日本媒體推測，可能僅有3人能夠湊齊推薦人。除了茂木敏充率先表態，其他可能人選目前按兵不動。茂木敏充去年首度參加自民黨總裁選舉，最終在9名候選人中名列第6。

目前最受矚目的是前經濟安全保障大臣高市早苗，以及小泉進次郎。小林鷹之、官房長官林芳正也被點名可能參選，都是去年9月總裁選舉與石破茂競爭的老面孔。