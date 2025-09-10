以色列突空襲卡達 泰晤士報分析「象徵加薩停火談判已破局」

以色列對哈瑪斯領導人在卡達的空襲，可能終結加薩戰爭的停火談判。卡達多年來作為斡旋中介，因以色列行動陷入尷尬境地，顯示中東衝突的外交操作充滿不確定性。

以色列9日出其不意，在多哈發動對哈瑪斯高層的攻擊，可能破壞卡達在停火談判中的角色。面對極端的地緣政治與國際壓力，卡達是否能持續斡旋，加薩局勢又將走向何方，成為外界關注焦點。

泰晤士報分析，對卡達而言，調停哈瑪斯與內唐亞胡這兩個頑固而狂熱的對手，效益已逐漸遞減。長期接待哈瑪斯領導人的卡達，其國際聲譽在華府受到質疑，美方也開始懷疑其中介價值。

在攻擊前，卡達正試圖施壓哈瑪斯接受美方最新提出的停火方案。長期以來，卡達官員指責以色列阻撓談判，以便繼續在加薩對哈瑪斯持續作戰，這正符合內唐亞胡極右翼聯盟的決心。哈瑪斯高層包括新任加薩領導人哈雅，在多哈外館區一間別墅聚會，距離菲律賓大使館不遠。以色列曾在全球各地對哈瑪斯領導人進行斬首，從馬來西亞到突尼西亞不等，但卡達至少算是安全。

然而，事情並非如此。這個與美國、英國關係緊密的小國，多年來接待哈瑪斯領導人，最初也得到以色列和美國默許，希望其能成為哈瑪斯與以色列之間的溝通管道。當以色列追查2023年10月7日襲擊事件的幕後主使時，流亡的哈瑪斯領導人仍認為多哈相對安全，而他們選擇的會議別墅就在以色列戰機投彈的地點。

以色列政府表示，此次攻擊是在兩名槍手8日於耶路撒冷巴士上開火造成六人死亡後下令的。然而，決定在卡達展開行動的決策及其對停火談判的影響，很可能早在本周之前已經形成。

卡達總理表示，儘管以色列攻擊了哈瑪斯在多哈的領導人，卡達仍將繼續斡旋加薩的停火與人質談判。與此同時，以色列在加薩市的行動全面展開，哈瑪斯面臨的選擇是：釋放所有人質並解除武裝，或者繼續戰爭。