韓媒：李在明指示後 韓國警方將強力打擊反中示威

中央社／ 台北10日電

韓聯社今天報導，韓國警方將對首爾中國駐韓大使館附近舉行的反中示威，採取「強有力的打擊措施」，其中包括對驅離違法者或禁止再舉辦類似活動，並對再犯者給予刑事處罰。而韓國總統李在明昨天已要求有關部門對此積極考慮「制裁方案」。

根據報導，韓國警方所謂「強有力的打擊措施」，包括考慮針對主辦相關示威活動者發布通告，禁止在集會和遊行活動現場爆粗口或實施暴力等行為，以防止與他國外交使節團和外國人產生不必要的矛盾。

韓國警方認為，這些措施還包括，可對違法者採取驅離或禁止再舉辦類似活動等措施，並對再犯者給予刑事處罰。

報導提到，主辦這些集會的團體成員，主要由支持前韓國總統尹錫悅的多數青年人組成，他們自2024年12月緊急戒嚴事態引發彈劾紛爭後，多次在中國駐韓大使館附近舉行集會，並高喊譴責中國的口號，甚至向路過的外國遊客爆粗口，引發外交摩擦。

韓聯社9日報導，李在明當天主持國務會議時說，這類反中集會是「脫離言論自由範疇的搗亂行為」，這些針對特定國家遊客的歧視性集會「蓄意破壞（韓中）雙邊關係」。

根據報導，李在明在聽取相關官員報告後，要求有關部門「積極考慮加以制裁的方案」。

自韓國本屆總統大選後，一些極右翼團體經常在首爾明洞的中國駐韓大使館附近舉行反中示威遊行，並曾與路過的中國遊客爆發衝突。

相關新聞

南韓邊境軍事基地爆炸釀7人傷！可能原因曝光 軍方調查中

路透和韓聯社10日報導，南北韓邊境附近、南韓京畿道西北部坡州市的一座軍事基地約在當地10日下午3時半（台灣時間同日下午2...

以色列突空襲卡達 泰晤士報分析「象徵加薩停火談判已破局」

以色列對哈瑪斯領導人在卡達的空襲，可能終結加薩戰爭的停火談判。卡達多年來作為斡旋中介，因以色列行動陷入尷尬境地，顯示中東...

歐洲不大力制裁以色列 靠「鐵穹」防禦俄羅斯是關鍵？

以色列9日對調停以哈衝突的卡達發動空襲，企圖狙殺當地的哈瑪斯停火談判人員。過去一向對以色列攻擊加薩行動保持緘默的主要歐洲國家已口頭譴責，但他們很可能不會端出實際制裁行動。為什麼？點擊進入本文，你將看到「鐵穹」飛彈防禦系統的祕密力量，它不必發射，就足以讓以色列有恃無恐。

茂木敏充宣布參選自民黨總裁 尋求擴大執政聯盟

日本執政黨自民黨前幹事長茂木敏充今天下午召開記者會，正式宣布參選自民黨總裁（黨主席），以接替石破茂職務。他表示，為了改變...

無尾熊陷披衣菌感染危機 澳洲批准首款專用疫苗救命

研究人員今天表示，澳洲監管機關已首次批准用於保護無尾熊免受披衣菌感染的疫苗。科學家相信，這項突破將有助於阻止這種致命疾病...

【重磅快評】石破茂下台是否為軍國主義打開一扇窗？

北京九三大閱兵後僅僅四天，石破茂就辭職了。他辭當然不是僅只因為一場閱兵，恐怕更多地是與美國的關稅談判內容曝光，日本簽下了...

