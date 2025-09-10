快訊

半個台灣下雨了！13縣市大雨特報 防雷擊、強陣風、積水

不缺電？高雄興達電廠爆炸 議員爆已除役大林電廠五號機急啟動發電

召集藍白15縣市首長為地方財源請命 盧秀燕喊話中央「放下屠刀」

新加坡向美購P-8A巡邏機 防長重申互利合作

中央社／ 新加坡10日專電

新加坡宣布向美國購買4架波音P-8A海上巡邏機，以汰換自1993年啟用的福克50型。新加坡國防部長陳振聲正訪問美國，並重申星美之間長期緊密的防務關係和互利夥伴合作。

陳振聲今天會見美國國防部長赫格塞斯（PeteHegseth）。根據新加坡國防部新聞資料，雙方會面時，陳振聲重申新加坡與美國之間長期緊密的國防事務關係和互利的夥伴合作。

陳振聲宣布，新加坡武裝部隊將分階段更新海上防衛能力，第一步是採購4架波音P-8A巡邏機，以加強新加坡在海上掌握作戰局勢和應對潛艇威脅的能力。這些新飛機將取代使用32年的福克50型（Fokker 50）巡邏機。

陳振聲表示，感謝美方長期以來對新加坡武裝部隊在美訓練的支持，包括正在愛達荷州舉行的演習，以及未來將在阿肯色州艾賓空軍國民警衛隊基地（Ebbing Air National Guard Base）設立的空軍訓練分隊。

雙方亦歡迎進一步合作以應對新威脅，包括展開聯合研發工作，打擊恐怖主義。

聯合早報等媒體報導，新加坡前國防部長黃永宏今年3月在國會撥款委員會辯論國防部開支預算時宣布，新加坡空軍在物色新型號海上巡邏機，列入評估的替代型號包括波音P-8A和空巴C-295。

美國總統川普（Donald Trump）日前簽署一項行政命令將國防部更名為戰爭部，並表示考量當前世界局勢，這個名稱更為貼切。

2025年香格里拉對話（Shangri-La Dialogue）5月底至6月初在新加坡舉行，當時赫格塞斯赴新加坡首度對外說明美國在印太國防政策的展望。

國防部 新加坡 美國國防

延伸閱讀

2025新加坡海鮮展開幕 黃偉哲行銷台南水產

港人才排名 躍全球第4亞洲第1 同職位薪資高新加坡3成

真的贏了！台灣8月出口首度超越南韓…謝金河「歴史上的大事」有望超過新加坡

賴清德拋「1孩聘外傭」 吳欣岱舉各國數據打臉政策邏輯

相關新聞

影／以色列空襲正在卡達的哈瑪斯領導人 川普親口說：「我不高興」

以色列9日空襲卡達首都杜哈，企圖對付正在開會的哈瑪斯領導階層。美國總統川普除了在真實社群發文強調「這不是我做的決定」外，...

尼泊爾年輕人怒吼中！反對社群禁令，抗爭逼總理下台

南亞國家尼泊爾近日爆發大規模示威抗議，導火線是政府封鎖了26個網路社群平台，同時年輕人對高失業率、政府腐敗問題的不滿累積，最後爆發成街頭抗爭。抗議期間，首都加德滿都發生致命警民衝突，導致22人死亡、數百人受傷，儘管總理解除了社群媒體禁令，仍難以平息青年示威者的憤怒情緒，導致總理總理奧利（Sharma Oli）於9月9日突然宣布請辭下台、試圖化解僵局。抗爭爆發之前，尼泊爾社群媒體上已廣泛出現「權貴子女」社群標籤（如#nepokids、#nepobabies），諷刺在年輕人因普遍缺乏就業機會感到沮喪之時，政治人物子女卻享有過於奢華的生活方式，而這些榮華富貴卻都來自其父母的貪汙腐敗。

無尾熊陷披衣菌感染危機 澳洲批准首款專用疫苗救命

研究人員今天表示，澳洲監管機關已首次批准用於保護無尾熊免受披衣菌感染的疫苗。科學家相信，這項突破將有助於阻止這種致命疾病...

【重磅快評】石破茂下台是否為軍國主義打開一扇窗？

北京九三大閱兵後僅僅四天，石破茂就辭職了。他辭當然不是僅只因為一場閱兵，恐怕更多地是與美國的關稅談判內容曝光，日本簽下了...

以色列空襲卡達首都後 國際如何回應？

以色列國防軍（IDF）週二（9月9日）證實對杜哈發動空襲，並稱該場行動的目標是哈馬斯的最高領導層。以色列媒體引述一名以色列高階官員說法報導...

尼泊爾封社媒引示威動亂 來龍去脈一次看

尼泊爾因管理社群媒體惹議引爆示威，在與安全部隊衝突釀至少22死後情勢升級，總理奧利下台。尼泊爾成為繼孟加拉、斯里蘭卡後近...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。