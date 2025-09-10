新加坡向美購P-8A巡邏機 防長重申互利合作

新加坡宣布向美國購買4架波音P-8A海上巡邏機，以汰換自1993年啟用的福克50型。新加坡國防部長陳振聲正訪問美國，並重申星美之間長期緊密的防務關係和互利夥伴合作。

陳振聲今天會見美國國防部長赫格塞斯（PeteHegseth）。根據新加坡國防部新聞資料，雙方會面時，陳振聲重申新加坡與美國之間長期緊密的國防事務關係和互利的夥伴合作。

陳振聲宣布，新加坡武裝部隊將分階段更新海上防衛能力，第一步是採購4架波音P-8A巡邏機，以加強新加坡在海上掌握作戰局勢和應對潛艇威脅的能力。這些新飛機將取代使用32年的福克50型（Fokker 50）巡邏機。

陳振聲表示，感謝美方長期以來對新加坡武裝部隊在美訓練的支持，包括正在愛達荷州舉行的演習，以及未來將在阿肯色州艾賓空軍國民警衛隊基地（Ebbing Air National Guard Base）設立的空軍訓練分隊。

雙方亦歡迎進一步合作以應對新威脅，包括展開聯合研發工作，打擊恐怖主義。

聯合早報等媒體報導，新加坡前國防部長黃永宏今年3月在國會撥款委員會辯論國防部開支預算時宣布，新加坡空軍在物色新型號海上巡邏機，列入評估的替代型號包括波音P-8A和空巴C-295。

美國總統川普（Donald Trump）日前簽署一項行政命令將國防部更名為戰爭部，並表示考量當前世界局勢，這個名稱更為貼切。

2025年香格里拉對話（Shangri-La Dialogue）5月底至6月初在新加坡舉行，當時赫格塞斯赴新加坡首度對外說明美國在印太國防政策的展望。