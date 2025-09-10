大韓航空包機飛往美國 接回遭拘留韓國工人

韓國國籍航空大韓航空公司（Korean Air）告訴法新社，一架包機今天從首爾起飛前往美國，以協助遣返數以百計在美國掃蕩移民行動中遭拘留的韓國工人。

美國探員日前突襲喬治亞州正在興建的現代汽車（Hyundai Motor）與LG合資電池廠，逮捕475人，其中超過300人是疑似在美非法工作的韓國人。調查人員指出，這是美國總統川普執行打擊移民政策以來，對單一地點所發動的最大規模突襲行動。

大韓航空公司代表告訴法新社，大韓航空一架可搭載350人以上的波音（Boeing）747-8I班機今天從首爾起飛。發言人說：「這架班機於早上10時20分左右飛往美國。回程航班的時間表尚未確定。」

韓國媒體播出的畫面顯示，一架據稱是包機的飛機從仁川國際機場（Incheon International Airport）起飛。

路透社報導，航班數據顯示，這架飛機今天早上從韓國出發飛往亞特蘭大。韓國媒體報導，在同一次移民突襲行動中遭逮捕的少數日本人與中國人，也將搭乘這班飛機。

一名在分包商工作的消息人士說，目前遭拘留在美國移民拘留設施的工人，預計將於美國時間10日凌晨搭乘巴士前往亞特蘭大機場。由於事涉敏感，這名消息人士要求匿名。

韓聯社引述外交消息人士說法報導，這架飛機將於明天凌晨3時30分（台灣時間2時30分）載著這些工人自美國返回韓國。

韓國外交部在聲明中表示，包括現代汽車與LG等韓國企業代表敦促政府與美國協商，爭取針對韓國專業人士的新型簽證，並獲得更明確的簽證指引，以降低不確定性並支持他們在美國的業務。

韓國企業抱怨美國對移工簽證設下嚴格限制，讓他們難以監督工廠興建或培訓當地員工。

韓國外交部長趙顯（Cho Hyun）8日前往華府進行進一步會談，他稱大規模拘留韓國人為「嚴峻情勢」，並承諾將確保工人「健康平安地」迅速返國。

趙顯出發前向韓國國會議員表示，已與美國有關當局達成「初步協議」，確保遭拘留的工人不會面臨5年內不得重新入境等處罰。

趙顯說：「我可以告訴大家，談判進行得很順利。」