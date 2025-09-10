快訊

半個台灣下雨了！13縣市大雨特報 防雷擊、強陣風、積水

不缺電？高雄興達電廠爆炸 議員爆已除役大林電廠五號機急啟動發電

召集藍白15縣市首長為地方財源請命 盧秀燕喊話中央「放下屠刀」

無尾熊陷披衣菌感染危機 澳洲批准首款專用疫苗救命

中央社／ 雪梨10日綜合外電報導
圖為無尾熊。路透
圖為無尾熊。路透

研究人員今天表示，澳洲監管機關已首次批准用於保護無尾熊免受披衣菌感染的疫苗。科學家相信，這項突破將有助於阻止這種致命疾病的蔓延，該疾病已重創這種深受喜愛、瀕危的有袋動物群體。

披衣菌（chlamydia）是一種人類與無尾熊皆可能感染的性傳播疾病，在野外無尾熊的死亡案例中約占一半，同時還可能導致無尾熊不孕與失明。

澳洲陽光海岸大學（University of the SunshineCoast）科學家耗時逾10年，在受控環境下測試這款疫苗。隨著獸醫藥品監管機構的批准，這種單劑疫苗將可在澳洲全國推廣施打。

首席研究員提姆斯（Peter Timms）指出，這種疾病正將野生無尾熊推向滅絕，特別是在昆士蘭州（Queensland）東南部與新南威爾斯州（New SouthWales）。

他說，在這些地區，「群體內的感染率通常約為50%，在某些情況下甚至高達70%」。

試驗結果顯示，該疫苗能降低無尾熊在繁殖年齡時因披衣菌感染而出現症狀的可能性，並使野生群體的死亡率至少下降65%。

他並說，「它能提供三重保護─降低感染風險、防止病情惡化成症狀，並在某些情況下逆轉已有症狀」。

2022年，無尾熊在昆士蘭州、新南威爾斯州和澳洲首都特區（ACT）被正式列為瀕危物種。澳洲的國家無尾熊監測計畫估計，這些地區僅剩9.5萬至23.8萬頭無尾熊。

在維多利亞州（Victoria）與南澳州（SouthAustralia），另有約12.9萬至28.6萬頭無尾熊。

根據世界自然基金會（WWF），過去20年間，由於傳染病、棲地流失、氣候變遷及叢林大火，無尾熊的數量已減少了一半。

疫苗 澳洲 無尾熊

延伸閱讀

公費流感疫苗10月1日開打 今年因「這原因」疾管署改採購三價疫苗

U18世界盃／中華隊甩掉貧打大勝澳洲 確定晉級6強複賽

澳洲保護無尾熊 新南威爾斯州暫停伐木、設國家公園

保護無尾熊 澳洲新南威爾斯州大片林地暫停伐木

相關新聞

影／以色列空襲正在卡達的哈瑪斯領導人 川普親口說：「我不高興」

以色列9日空襲卡達首都杜哈，企圖對付正在開會的哈瑪斯領導階層。美國總統川普除了在真實社群發文強調「這不是我做的決定」外，...

尼泊爾年輕人怒吼中！反對社群禁令，抗爭逼總理下台

南亞國家尼泊爾近日爆發大規模示威抗議，導火線是政府封鎖了26個網路社群平台，同時年輕人對高失業率、政府腐敗問題的不滿累積，最後爆發成街頭抗爭。抗議期間，首都加德滿都發生致命警民衝突，導致22人死亡、數百人受傷，儘管總理解除了社群媒體禁令，仍難以平息青年示威者的憤怒情緒，導致總理總理奧利（Sharma Oli）於9月9日突然宣布請辭下台、試圖化解僵局。抗爭爆發之前，尼泊爾社群媒體上已廣泛出現「權貴子女」社群標籤（如#nepokids、#nepobabies），諷刺在年輕人因普遍缺乏就業機會感到沮喪之時，政治人物子女卻享有過於奢華的生活方式，而這些榮華富貴卻都來自其父母的貪汙腐敗。

無尾熊陷披衣菌感染危機 澳洲批准首款專用疫苗救命

研究人員今天表示，澳洲監管機關已首次批准用於保護無尾熊免受披衣菌感染的疫苗。科學家相信，這項突破將有助於阻止這種致命疾病...

【重磅快評】石破茂下台是否為軍國主義打開一扇窗？

北京九三大閱兵後僅僅四天，石破茂就辭職了。他辭當然不是僅只因為一場閱兵，恐怕更多地是與美國的關稅談判內容曝光，日本簽下了...

以色列空襲卡達首都後 國際如何回應？

以色列國防軍（IDF）週二（9月9日）證實對杜哈發動空襲，並稱該場行動的目標是哈馬斯的最高領導層。以色列媒體引述一名以色列高階官員說法報導...

尼泊爾封社媒引示威動亂 來龍去脈一次看

尼泊爾因管理社群媒體惹議引爆示威，在與安全部隊衝突釀至少22死後情勢升級，總理奧利下台。尼泊爾成為繼孟加拉、斯里蘭卡後近...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。