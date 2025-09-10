無尾熊陷披衣菌感染危機 澳洲批准首款專用疫苗救命

研究人員今天表示，澳洲監管機關已首次批准用於保護無尾熊免受披衣菌感染的疫苗。科學家相信，這項突破將有助於阻止這種致命疾病的蔓延，該疾病已重創這種深受喜愛、瀕危的有袋動物群體。

披衣菌（chlamydia）是一種人類與無尾熊皆可能感染的性傳播疾病，在野外無尾熊的死亡案例中約占一半，同時還可能導致無尾熊不孕與失明。

澳洲陽光海岸大學（University of the SunshineCoast）科學家耗時逾10年，在受控環境下測試這款疫苗。隨著獸醫藥品監管機構的批准，這種單劑疫苗將可在澳洲全國推廣施打。

首席研究員提姆斯（Peter Timms）指出，這種疾病正將野生無尾熊推向滅絕，特別是在昆士蘭州（Queensland）東南部與新南威爾斯州（New SouthWales）。

他說，在這些地區，「群體內的感染率通常約為50%，在某些情況下甚至高達70%」。

試驗結果顯示，該疫苗能降低無尾熊在繁殖年齡時因披衣菌感染而出現症狀的可能性，並使野生群體的死亡率至少下降65%。

他並說，「它能提供三重保護─降低感染風險、防止病情惡化成症狀，並在某些情況下逆轉已有症狀」。

2022年，無尾熊在昆士蘭州、新南威爾斯州和澳洲首都特區（ACT）被正式列為瀕危物種。澳洲的國家無尾熊監測計畫估計，這些地區僅剩9.5萬至23.8萬頭無尾熊。

在維多利亞州（Victoria）與南澳州（SouthAustralia），另有約12.9萬至28.6萬頭無尾熊。

根據世界自然基金會（WWF），過去20年間，由於傳染病、棲地流失、氣候變遷及叢林大火，無尾熊的數量已減少了一半。