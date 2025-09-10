日本賽馬「春麗」過世 粉絲追憶113戰0勝傳奇

快訊

中央社／ 東京10日綜合外電報導

日本傳奇賽馬「春麗」（Haru-urara）昨天過世，終年29歲。雖然這匹母馬生涯出賽113場不曾獲勝，堅持不懈的精神卻感動日本無數民眾。

法新社報導，春麗從1998年首次登場到2004年最後一場比賽期間屢戰屢敗，卻激勵了一代又一代在經濟低迷中掙扎的日本民眾。屢敗屢戰的精神吸引大量粉絲進場支持，也帶動各式周邊商品，包括T恤、幸運符、郵票，甚至拍成同名電影。

日本退役馬協會在官網上表示，春麗昨天在東京郊外海濱小鎮的退役牧場過世，終年29歲。許多粉絲紛紛致哀。

一名網友在社群平台X上寫道：「雖然妳在正式比賽從未獲勝，但妳讓我們明白，被大家疼愛也是一種勝利。」

春麗的事蹟也曾引起時任首相小泉純一郎關注，他曾表示：「她不管輸贏都能獲得支持，不是很棒嗎？」

儘管春麗的113連敗令人印象深刻，仍未打破1992年「白鳳女王」（Hakuhou Queen）締造161連敗的日本紀錄。

日本 過世

