日本缺米台灣捐贈 學生大讚「好呷」與台更貼近

中央社／ 日本山口縣10日電

因應日本缺米，台灣民間團體捐贈台灣米給日本山口縣共300多間國中、國小。日本山口縣防府市立國府中學校午餐今天供應台灣米飯，許多學生以台語大讚「好呷」，直呼第一次能吃到台灣米非常高興，感覺與台灣更貼近了。

因應日本缺米且米價上漲，印太戰略智庫執行長矢板明夫等人組成訪問團，捐贈共20噸台灣稻米「台南11號」給已故前日本首相安倍晉三的家鄉山口縣，以及八田與一的故鄉石川縣，分別作為300多間學校的午餐，並提供給地震災民使用。

包括矢板明夫、擔任訪問團長的前衛生署長涂醒哲、台日產經友好促進會長葉建揚、台日交流高座之友會會長何敏豪、台灣勵志協會副理事長林慧玲等人組成台灣民間送米訪問團，今天拜訪山口縣防府市立國府中學校，與日本國中生一起享用學校午餐，其中米飯就是「台南11號」。

學生見到訪問團成員都非常興奮打招呼，還有班級在窗戶貼上中華民國國旗、或在黑板貼「歡迎來到國府國中，台灣米飯很好吃」字樣；當被問及是否有聽過台灣時，全班每一位學生都舉手，有孩子與記者大聊台灣棒球選手陳傑憲、以及日籍「二刀流」球星大谷翔平。

一位國三學生受訪指出，雖然沒去過台灣，但對台灣有親切的感覺，而且他的同學們看到有台灣人來班上都覺得很高興。

談及台灣米與日本米差異，他表示，台灣米的糖分沒有那麼高，可以說是剛剛好，跟其他配菜或甜點配著吃也不會有衝突感，能吃到台灣米，感覺與台灣的距離更貼近了；他還搭配兩個拳頭靠近碰在一起的手勢，其他同學見狀也紛紛舉手碰拳，直呼日本與台灣完全0距離。

另一位學生表示，台灣米飯有點軟，其餘感覺與日本米相同，第一次能吃到台灣米很高興。

矢板明夫表示，去年日本夏天特別酷熱，導致稻米產量下降，加上訪日外國客大增，外食需求升高，今年日本米價漲價約3倍，進而導致受限政府預算的學生營養午餐減少吃米次數，改為吃麵包或炒麵。

日本 米價 矢板明夫 學校午餐

