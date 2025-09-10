影／以色列空襲正在卡達的哈瑪斯領導人 川普親口說：「我不高興」
以色列9日空襲卡達首都杜哈，企圖對付正在開會的哈瑪斯領導階層。美國總統川普除了在真實社群發文強調「這不是我做的決定」外，也在美東時間當晚親口向記者表示，他對此感到「不高興」，而且「非常不爽」。
哥倫比亞廣播公司（CBS）新聞報導，以色列國防軍透露，此次行動代號為「火焰峰會」（Summit of Fire），目標就是哈瑪斯的領導人。以軍表示，這些人多年來「一直領導恐怖組織的行動，直接為殘暴的10月7日大屠殺負責，並且一直在策畫和管理針對以色列國的戰爭」。
以色列和卡達都是美國的親密盟邦，以軍的行動讓川普政府處境尷尬。川普當晚在華府一家餐廳外受訪時表示，「我對整個情況不高興，這情況不好。」接著表示：「我對這件事非常不爽，每個方面都讓我非常不爽。」
川普還強調，他的目標是確保哈瑪斯仍扣押的人質獲得釋放，但他「對今天事情發展的方式不高興」。同時否認對以方行動事先知情。
被問及是否感到意外時，川普說：「我對任何事情都不會感到驚訝，尤其是中東的事。我明天會發表完整聲明。」他接著重申，對今天事情發展的整個過程非常不爽。
