以色列空襲卡達首都後 國際如何回應？

（德國之聲中文網）以色列國防軍（IDF）週二（9月9日）證實對杜哈發動空襲，並稱該場行動的目標是哈馬斯的最高領導層。以色列媒體引述一名以色列高階官員說法報導，週二空襲的目標包括長期流亡並居住在卡達的加薩領導人暨哈馬斯首席談判代表海耶（Khalil al-Hayya）。

哈馬斯高層希迪（Suhail al-Hindi）表示，以色列試圖暗殺該組織停火談判代表的行動失敗，證實週二的攻擊造成5名成員死亡，其中一人為海耶的兒子，但海耶本人及其他高層領袖倖存。卡達內政部也公布，一名卡達安全官員在空襲中喪生，另有數人受傷。

此前有消息稱，該場攻擊是由以色列與美國協調後進行，但以色列總理納坦雅胡辦公室隨後否認相關說法，在社群平台Ｘ上發文：「今天針對哈馬斯領袖的行動，是一項完全由以色列主導的獨立行動......是以色列主動發起、以色列執行，並且由以色列全權負責。」

納坦雅胡在與國防部長卡茨（Israel Katz）的聯合聲明中稱，週二的攻擊是對本週一發生在東耶路撒冷地區的一起槍擊事件的回應，該起事件造成至少6人死亡，哈馬斯旗下的武裝派別「卡桑旅」（Qassam Brigades）宣稱對該起事件負責。

該聯合聲明也表示：「（空襲杜哈）行動完全正當，因為該哈馬斯領導層正是策劃與發動2023年10月7日大屠殺的幕後主謀，自那之後不斷對以色列及其公民發動致命襲擊，包括對昨日耶路撒冷襲擊中我國公民遇害負責。」

卡達批以色列「背信棄義」

儘管以色列政府強調週二的空襲具有正當性，卡達總理穆罕默德（Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani）同日在記者會上嚴厲批評納坦雅胡實行「國家恐怖主義」，將該地區「拖入一個無法修復的地步」，並指責以方破壞達成和平的機會。

據「半島電視台」報導，穆罕默德呼籲中東各國必須團結「制約以色列」，「今天，我們已經到了必須讓整個地區對這種野蠻行為做出回應的轉折點。」

此外，穆罕默德也否認在空襲前獲得美方警告的說法，表示美國官員是在以色列發動攻擊的10分鐘後才通知卡達政府，形容該場空襲「百分之百是背叛行為」。

卡達外交部週二也回應，有關卡達事先收到來自美國襲擊警告的說法「毫無根據」。外交部發言人安薩裡（Majed al-Ansari）在X平台上發文指：「美國官員的電話是在以色列對杜哈發動攻擊，爆炸聲響起時才打來的。」

自以哈爆發衝突以來，卡達、埃及和美國一直是以色列與哈馬斯之間的主要調解者。但穆罕默德週二坦言，他不認為在這場攻擊後，此前的談判還有任何效力。但他強調：「卡達已經竭盡所能，並將盡一切努力來結束這場加薩戰爭。」

川普切割：不是我下的決定

隨著以色列週二的空襲行動引發卡達等國家憤怒，川普在「真實社群」（Truth Social）上發文稱：「這是納坦雅胡總理的決定，不是我作出的決定。」

川普也說，他在接獲軍方告知以色列襲擊的計畫後，立即指示中東事務特使威特科夫（Steve Witkoff）向卡達方面發出警告，但「太晚了，無法阻止這次攻擊。」

兩名美國官員不具名向路透社透露，以色列在襲擊前不久通知了美國軍方，但並未與美方進行協調或獲得批准。

川普強調，卡達是美國的堅定盟友，對週二的襲擊發生在卡達領土上感到遺憾；但他也重申：「消滅哈馬斯這個靠加薩人民苦難牟利的組織，是一個值得追求的目標。」

川普表示，他已向卡達埃米爾與總理保證「這種事不會再發生在他們的土地上」，同時也指示美國國務卿盧比奧（Marco Rubio）完成與卡達國防合作協議（Defense Cooperation Agreement）的最後談判。

國際譴責以色列空襲

德國、英國及法國週二都對以色列在卡達的最新行動表達譴責。

德國總理梅爾茨（Friedrich Merz，又譯默茲）與卡達埃米爾通話時表示，以色列此次空襲「令人無法接受」；德國外交部長瓦德富爾（Johann Wadephul）也代表政府發出聲明：「以色列在杜哈的襲擊不僅侵犯了卡達的領土主權，也危及我們為釋放人質所做的一切努力。」

瓦德富爾表示，他「極度關切」被哈馬斯扣押的人質的人身安全，同時呼籲哈馬斯放下武器，停止對以色列的恐怖主義行為，「目前的升級局勢，也是哈馬斯在2023年10月7日對以色列發動恐怖攻擊所造成的結果。」

英國首相斯塔默（Keir Starmer）在X平台上發文，譴責以色列對杜哈的空襲是對卡達主權的「明顯侵犯」，並警告此舉可能導致中東局勢「進一步升級」；法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）也稱，「這次襲擊無論出於何種動機，都是不可接受的。」他強調：「戰爭在任何情況下都不應蔓延到整個地區。」

土耳其外交部週二嚴厲譴責以色列，稱這是該國在中東採取「擴張主義」與「將恐怖主義作為國家政策」的明確證據。土耳其外交部聲明寫道：「在停火談判仍在進行的情況下，以色列針對哈馬斯談判代表團發動攻擊，顯示出該國的目標不是實現和平，而是繼續戰爭。」

沙烏地阿拉伯、阿聯酋與約旦亦強烈譴責以色列空襲杜哈。埃及政府也警告，以色列此次空襲「樹立了危險先例」，對整個地區的安全與穩定構成威脅，並批評以色列公然違法國際法。

DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報導。

© 2025年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】