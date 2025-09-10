英商貿大臣今訪陸 尋求5年內消除410億元貿易壁壘

上周甫上任的英國新任商業與貿易大臣凱爾（Peter Kyle）10日將到訪中國大陸，與大陸舉行7年來首次中英經貿聯委會會議，尋求在未來5年內消除價值超過10億英鎊（約新台幣410億元）的貿易壁壘，涉及汽車、農業和專業服務領域。凱爾表示，與大陸直接接觸將確保英中貿易蓬勃發展，並能幫助英國企業開拓更多商業機會。

英國政府官網9日發布聲明，表示凱爾預計於10至11日訪問大陸，舉行2018年以來首次的中英經貿聯委會（JETCO）會議，以及2022年以來首次的中英產業合作對話（ICD）。

聲明表示，英國與中國舉行7年來首次貿易談判，尋求與中國建立務實、謹慎和自信的關係，勞工和企業將從中受益；透過這些接觸來調整與北京的貿易關係，可以為英國出口商帶來巨大機遇，有可能為英國企業提供更多機會進入中國。聲明表示，這次北京之行將達成新的貿易協議。

聲明提到，尋求在5年內達成價值超過10億英鎊交易的目標，是針對7項貿易壁壘計算而來。此次談判旨在減少汽車、農業和專業服務等領域的障礙。聲明還稱，凱爾也將提出雙邊關係的挑戰，包括人權問題以及公平競爭問題。

凱爾在聲明中說，與世界主要經濟參與者進行認真且具有戰略性的接觸，將為英國各地的勞動人民和企業帶來好處。他表示，與中國進行更多的討論和直接接觸將確保兩國貿易蓬勃發展，加強英國國家安全，並在必要時創造空間來建設性地提出關切。

大陸商務部歐洲司8月曾在官網預告，中英經貿聯委會第14次會議將在9月上旬召開，屆時雙方將回顧雙邊經貿關係發展情況，「推動解決雙邊經貿合作中存在問題，討論進一步深化兩國經貿合作舉措」。公開資料顯示，中英經貿聯委會上次會議是在2018年8月於北京舉行，由大陸商務部、英國商貿部共同主持召開。

首次中英產業合作對話則是在2022年6月以視訊方式舉行，英國財政大臣里夫斯今年1月訪陸，與大陸副總理何立峰舉行第11次中英經濟財金對話時，雙方曾同意大陸工信部與英國商貿部適時舉行第2次中英產業合作對話。

英國工黨政府去年上台以來，積極修復英中關係，已有多名官員先後訪陸。