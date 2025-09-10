尼泊爾加德滿都陷入無法無天 前總理夫人傳遭困家中縱火後身亡

快訊

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
尼泊爾「Z世代抗議」9日進入第二天，火焰從總理辦公室與其他部門所在的政府總部「獅子宮」竄出。路透
尼泊爾社群媒體禁令引發的「Z世代抗議」（Gen Z Protests）9日進入第二天，總理奧利宣布辭職，引發廣泛憤怒的社群媒體禁令也已撤回，但憤怒的示威者燒毀奧利和多名官員住處，國會與最高法院也遭到波及，更傳出前總理卡納爾（Jhalanath Khanal）的夫人拉奇特拉卡爾（Rajyalaxmi Chitrakar）不幸在縱火事件中喪生。

印度「薄荷報」引述當地媒體Khabarhub報導，事件發生在前總理夫婦位於加德滿都達盧（Dallu）區的住所外。抗議者據報將奇特拉卡爾困在屋內並縱火焚燒。儘管她被救出後緊急送醫，但傷勢過重。家屬表示，她在治療過程中因傷勢不治身亡。

目前尚無官方確認奇特拉卡爾的死亡及具體死因。

抗議者當天縱火焚燒包括議會和總統府在內的多處重要建築。政府總部「獅子宮」（Singha Durbar）、聯邦議會、最高法院、特別法院、多處地方法院、檢察總長辦公室、土地稅務局，以及多位資深政治人物的住所和辦公地點據報均遭火災與破壞。

紐約時報報導，隨著加德滿都市中心陷入無法無天，尼泊爾軍方表示將派遣部隊恢復秩序。包括陸軍參謀長在內，尼泊爾主要安全機構負責人發表聯合聲明，呼籲保持克制，並敦促各政黨尋求和平途徑化解危機。但隨著奧利總理及其他多位高層官員離職，目前尚不清楚是否有人掌權。

