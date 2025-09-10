南韓工會搞「世襲就業 」 李在明怒批不公義

快訊

聯合報／ 編譯張佑生／即時報導
南韓總統李在明（左）9日主持內閣會議。歐新社
南韓總統李在明9日在主持的內閣會議中，針對部分勞動工會的子女優先錄用權表示：「這難道不是不公義的代名詞？不能這樣做。」

李在明在會議中指出：「要擴大整體經濟規模，公平競爭是必要前提。公平競爭不僅適用於企業領域，勞動領域也是如此。」他進一步表示：「我相信這只是極少數案例，但最近看到報導提到，某工會試圖給予現職工會成員的子女優先錄用權，後來取消相關計畫。如果制定這樣的特別錄用規定，其他人會不會感到不公平？」

據推測，李在明提到的應是中央日報5日報導，南韓汽車製造商KG Mobility（原雙龍汽車）曾計劃推動工會要求的退休工會成員子女特別錄用，但最終撤回。

近期，李在明表達推動《勞動關係調整法》修訂案的意願，並針對拖欠工資及產業災害提出嚴懲的親勞動立場。然而在這次會議中，他強調：「企業與工會、工會與企業都是國民經濟的重要支柱。」他接著表示：「拖欠工資或疏忽安全管理絕對不可接受，但勞動者的過度主張也應有所節制。基於相互尊重，雙方都應採取負責任的行動，我再次呼籲這一點。」

南韓 李在明

