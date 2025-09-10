聽新聞
建國77年慶典 金正恩強硬表態：核武絕不放棄 無人能撼動北韓
東亞日報10日報導，北韓國務委員長金正恩於9日在北韓政權創建紀念日活動的演說中，強調將堅定維持核武國家的地位。
北韓勞動黨機關報《勞動新聞》10日報導，金正恩在於萬壽台議事堂舉行的朝鮮民主主義人民共和國建國77週年紀念升旗儀式暨中央宣誓大會上表示：「自新朝鮮建國宣告之日起，77年來強國建設的偉業，如今以我們國家取得的非凡地位而自豪地總結。」金正恩所提及的「非凡地位」被解讀為指核武國家的地位。
金正恩強調：「現在，沒有人能以任何方式損害我們國家的絕對地位與安全，我們親手打造的盛世洪流，任何力量也無法逆轉。」他明確表示無意放棄核武國家的地位。
金正恩在演說中還向勞動者、人民軍及海外僑民組織致敬，並特別提到「向參與海外軍事行動的我軍將領、軍官和士兵致以熱烈的戰鬥敬禮」，提及了派往俄羅斯的北韓軍人。
在建國紀念日當天，朴泰成、崔龍海、趙甬元等勞動黨高層幹部前往錦繡山太陽宮殿參拜，但金正恩未出席。升旗儀式則有朝鮮勞動黨中央委員會政治局常務委員會委員、黨和政府高層幹部、最高人民會議代表以及武力機構指揮官參加。
