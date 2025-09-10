以色列將戰火擴大到美國盟邦卡達 BBC：內唐亞胡盤算川普不會下重手

以色列9日空襲卡達首都杜哈，目標鎖定正在開會討論美方最新停火草案的哈瑪斯領導階層。BBC國際事務編輯鮑文（Jeremy Bowen）指出，以色列迅速承認是他們發動、執行攻擊，立刻在社群媒體引發揣測，質疑所謂的美方提案，可能只是要將哈瑪斯領導人一舉殲滅的計謀。

鮑文回憶，2024年10月3日採訪哈瑪斯領導人兼首席談判代表哈雅（Khalil al-Hayya）時，曾對簡單的安保措施，以及哈雅與隨行人員的從容態度感到驚訝。重點在於，卡達被視為安全，哈瑪斯人員感覺安全無虞，因此能相對公開地活動。

儘管以色列同年7月暗殺正在伊朗德黑蘭的哈瑪斯政治領袖哈尼耶（Ismail Haniyeh）。而在加薩戰火肆虐之際，鮑文曾擔心坐在哈雅旁是否危險，但像哈雅一樣，他也認為卡達不會成為攻擊目標。畢竟，卡達數十年來致力於塑造中東瑞士形象，即便敵對勢力也能在此談判。

美國總統川普特使威科夫（Steve Witkoff）主導的和平斡旋進展不順，如今更徹底破局。一名西方資深外交官直言：「沒有外交可言」。

以色列總理內唐亞胡告訴以色列民眾，敵人將永遠不得安寧，正為下令發動10月7日跨境襲擊付出代價。以軍對加薩走廊的攻勢正在加速。杜哈的襲擊則顯示，內唐亞胡及其政府將在所有戰線上全力推進，而不僅限於加薩。他們相信，在美國支持下，以軍能夠強行執行他們的意志。

以軍襲擊杜哈罕見引來白宮譴責，美國總統川普則更在真實社群發文澄清，「這是內唐亞胡總理做的決定，不是我做的決定」，強調卡達是主權國家、美國的重要盟友，正與美方一起努力不懈並勇敢冒險促進和平，在卡達境內單方面進行轟炸無法推進以色列或美國的目標，但也承認，消滅哈瑪斯是「一個值得追求的目標」。

鮑文最後指出，卡達不僅是美國的盟友，還駐有大型美軍基地，也是關鍵投資者。然而，內唐亞胡似乎盤算著，認為他唯一需要顧忌的領導人川普，最多只會在外交上象徵性略施薄懲。