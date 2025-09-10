以色列將戰火擴大到美國盟邦卡達 BBC：內唐亞胡盤算川普不會下重手

快訊

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
德國柏林街頭海報，可見到美國總統川普和以色列總理內唐亞胡穿上納粹德國制服和配戴徽章，攝於6日。歐新社
以色列9日空襲卡達首都杜哈，目標鎖定正在開會討論美方最新停火草案的哈瑪斯領導階層。BBC國際事務編輯鮑文（Jeremy Bowen）指出，以色列迅速承認是他們發動、執行攻擊，立刻在社群媒體引發揣測，質疑所謂的美方提案，可能只是要將哈瑪斯領導人一舉殲滅的計謀。

鮑文回憶，2024年10月3日採訪哈瑪斯領導人兼首席談判代表哈雅（Khalil al-Hayya）時，曾對簡單的安保措施，以及哈雅與隨行人員的從容態度感到驚訝。重點在於，卡達被視為安全，哈瑪斯人員感覺安全無虞，因此能相對公開地活動。

儘管以色列同年7月暗殺正在伊朗德黑蘭的哈瑪斯政治領袖哈尼耶（Ismail Haniyeh）。而在加薩戰火肆虐之際，鮑文曾擔心坐在哈雅旁是否危險，但像哈雅一樣，他也認為卡達不會成為攻擊目標。畢竟，卡達數十年來致力於塑造中東瑞士形象，即便敵對勢力也能在此談判。

美國總統川普特使威科夫（Steve Witkoff）主導的和平斡旋進展不順，如今更徹底破局。一名西方資深外交官直言：「沒有外交可言」。

以色列總理內唐亞胡告訴以色列民眾，敵人將永遠不得安寧，正為下令發動10月7日跨境襲擊付出代價。以軍對加薩走廊的攻勢正在加速。杜哈的襲擊則顯示，內唐亞胡及其政府將在所有戰線上全力推進，而不僅限於加薩。他們相信，在美國支持下，以軍能夠強行執行他們的意志。

以軍襲擊杜哈罕見引來白宮譴責，美國總統川普則更在真實社群發文澄清，「這是內唐亞胡總理做的決定，不是我做的決定」，強調卡達是主權國家、美國的重要盟友，正與美方一起努力不懈並勇敢冒險促進和平，在卡達境內單方面進行轟炸無法推進以色列或美國的目標，但也承認，消滅哈瑪斯是「一個值得追求的目標」。

鮑文最後指出，卡達不僅是美國的盟友，還駐有大型美軍基地，也是關鍵投資者。然而，內唐亞胡似乎盤算著，認為他唯一需要顧忌的領導人川普，最多只會在外交上象徵性略施薄懲。

卡達 美國 川普 哈瑪斯 以色列 內唐亞胡

