快訊

MLB／賈吉359轟獨居洋基隊史第4 兩牛棚單局狂失9分創紀錄

破滅的和平談判？以色列空襲卡達引發國際譴責，哈瑪斯宣稱「領導幹部未被擊殺」

尼泊爾加德滿都陷入無法無天 前總理夫人傳遭困家中縱火後身亡

北京制裁日本參議員石平 陸駐日使館：強力懲戒和嚴厲警示

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
大陸駐日使館9日晚間抨擊日本參議員石平「透過出賣良知來撈取私利的行為令人不齒」，並稱陸方對其實施制裁是強力懲戒和嚴厲警示。石平今年投入日本參議院選舉前，曾前往陸駐大阪總領事館前抗議。圖／取自石平X平台
大陸駐日使館9日晚間抨擊日本參議員石平「透過出賣良知來撈取私利的行為令人不齒」，並稱陸方對其實施制裁是強力懲戒和嚴厲警示。石平今年投入日本參議院選舉前，曾前往陸駐大阪總領事館前抗議。圖／取自石平X平台

大陸外交部8日宣布，制裁日本參議員石平。石平是歸化日籍的大陸人，陸方指控他在台灣、釣魚台等問題上散布「謬論」，並公然參拜靖國神社。大陸駐日使館9日晚間抨擊石平「透過出賣良知來撈取私利的行為令人不齒」，並稱陸方之舉是對「石平之流」的強力懲戒和嚴厲警示。

陸駐日本使館發言人9日晚間透過官網「答記者問」表示，石平曾擁有中國國籍，赴日並取得日本國籍後，長期大肆散布虛假有害訊息、惡意誹謗中傷中國，頑固採取極端反華仇華言行，「這種透過出賣良知來撈取私利的行為令人不齒。」

使館發言人稱，中方依據《反外國制裁法》對石平反制，是維護自身權益的必要舉措，是對石平之流的強力懲戒和嚴厲警示。

大陸外交部8日指稱，石平長期在台灣、釣魚台、歷史、涉疆、涉藏、涉港等問題上散布「謬論」，公然參拜靖國神社，嚴重違背中日四個政治文件精神和一個中國原則，嚴重干涉中國內政，嚴重損害中國主權和領土完整。

大陸外交部表示，依據《反外國制裁法》相關規定，中方決定對石平採取3項反制措施，包含凍結其在大陸境內的動產、不動產及其他各類財產；禁止大陸境內的組織、個人與其進行有關交易、合作等活動；對其本人及直系親屬不予簽發簽證、不准入境，包含香港、澳門。

63歲的石平出生於四川，1989年天安門事件爆發後，在日本留學的他決定與中國訣別，直到2007年取得日本國籍。他長年以作家及評論員身分批評中共當局，今年7月以日本維新會候選人循比例代表當選參議員。

面對中方制裁，石平8日在社群媒體X形容大陸的反制措施是「單方面的鬧劇」，並指「被制裁反而是光榮，就像是拿到中國政府頒發的勳章」，並對中方提出的反制理由，「難道不是對我迄今為止言論活動的全面高度評價嗎？」

日本 外交部 靖國神社

延伸閱讀

美國不對日本疊加15%對等關稅 預計9月16日前生效

陸制裁日參議員石平 陸外交部外言人：他與日本反華勢力攻擊抹黑中國

陸外交部：對日本參議員石平採取反制措施 凍結財產並限制入境

夢想照進現實！陸男霸氣砸錢買999枝厄瓜多玫瑰送女友 使館代表親送

相關新聞

尼泊爾加德滿都陷入無法無天 前總理夫人傳遭困家中縱火後身亡

尼泊爾因社群媒體禁令引發的「Z世代抗議」（Gen Z Protests）9日進入第二天，總理奧利宣布辭職，引發廣泛憤怒的...

以色列將戰火擴大到美國盟邦卡達 BBC：內唐亞胡盤算川普不會下重手

以色列9日空襲卡達首都杜哈，目標鎖定正在開會討論美方最新停火草案的哈瑪斯領導階層。BBC國際事務編輯鮑文（Jeremy ...

以色列空襲卡達引國際譴責！哈瑪斯：「幹部未被擊殺」

以色列在9月9日突然發動對卡達首都杜哈的空襲，宣稱目標是要擊殺哈瑪斯領導階層及停火談判團隊，已知空襲造成6人死亡，其中5人是哈瑪斯組織成員。這是以色列首次攻擊海灣國家，然而長久以來卡達一直扮演調停國際衝突的中立國角色，更是在以色列與哈瑪斯的激戰裡負責斡旋停火的關鍵國家之一；如今遭到以色列侵犯主權、直接向首都轟炸，卡達強烈譴責以色列公然違反國際法，同時引發各國對於停火談判的憂慮：所有促成停火的外交努力是否已經破滅？當一個國家執意執行軍事行動時，中立國家也可能沒有安全保障？

英商貿大臣今訪陸 尋求5年內消除410億元貿易壁壘

上周甫上任的英國新任商業與貿易大臣凱爾（Peter Kyle）10日將到訪中國大陸，與大陸舉行7年來首次中英經貿聯委會會...

以色列空襲卡達保密到底 美媒：美方直到飛彈已發射才知情

以色列9日空襲卡達首都杜哈，目標鎖定正在開會討論美方最新停火草案的哈瑪斯領導階層，造成5名成員喪生，但談判小組據稱逃過一...

建國77年慶典 金正恩強硬表態：核武絕不放棄 無人能撼動北韓

東亞日報10日報導，北韓國務委員長金正恩於9日在北韓政權創建紀念日活動的演說中，強調將堅定維持核武國家的地位。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。