墨西哥擬對汽車、製造業進口在內部分產業加徵關稅

墨西哥官員周二表示，政府將提案對汽車和製造業在內部分產業進口課徵關稅，以解決貿易失衡問題，同時也將為國庫額外帶進700億披索（約37.6億美元）的收入。

墨西哥副財政部長勒爾馬（Carlos Lerma）在2026年度預算草案公布後的記者會上說，經濟部將向國會提出一項法案，針對部分產業的貿易失衡採取行動。

勒爾馬沒有點名任何國家，但財政部長阿馬多（Edgar Amador）表示，新關稅將適用於墨西哥目前沒有簽署貿易協定的國家。總統薛恩鮑姆先前曾表示，正考慮對中國大陸課徵關稅。

川普政府一直向拉丁美洲各國施壓，要求他們限制和中國大陸往來，理由是大陸正和美國爭奪在拉美的影響力。這其中也包括防堵大陸貨品經由墨西哥等第三國「繞道」進入美國市場，藉此規避美方高額關稅的措施。

墨西哥已對來自中國大陸的多項商品課徵關稅，包括汽車、電商產品、服飾、鞋類以及部分工業製成品。

上月有報導指出墨西哥可能進一步調高對陸貨的關稅後，大陸外交部發言人郭家昆表示，中方反對「在他國脅迫下」做出的限制，並認為各國應該「保持獨立」。

分析人士警告，新關稅可能推升墨西哥通膨。墨國8月通膨雖然加快，但仍維持在央行設定的目標範圍內。