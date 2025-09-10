美跨黨派眾議員9月將訪問中國 2019年以來首次

快訊

聯合報／ 編譯梁采蘩／即時報導
美國國家廣播公司（NBC News）報導，美國聯邦眾議院軍事委員會民主黨籍領袖史密斯（Adam Smith），本月將率領軍委會兩黨議員訪問中國大陸。這是2019年以來首次有眾議院議員以官方身分訪中。

NBC報導提到，新冠疫情爆發後，聯邦眾議員在亞太地區訪問從此轉向台灣、日本與其他盟友。2022年，時任眾議院議長裴洛西未事先通報便訪問台灣，激怒北京當局，並引發解放軍大規模圍台軍演。

史密斯透露，這次訪問是試圖開啟美中對話的一部分。不過他說，共和黨籍軍委會主席羅傑斯（Mike Rogers）不會隨團前往。

路透指出，此時正值華府和北京關係緊張之際，雙方在貿易關稅 、科技、網路安全、TikTok所有權、新冠肺炎疫情的起源，以及與香港和台灣相關的政策等問題上存在分歧。

史密斯強調：「僅僅與中國對話並不代表認同他們所做的一切。我要傳達的重要訊息是，我們必須對話溝通。」史密斯說，「我深感擔憂的是，中國是一個崛起中的重要大國，而我們似乎愈來愈少與其對話。我們需要找到解決分歧的方法，拒絕溝通絕非解決之道」。

被問到此行是否會見到習近平，史密斯表示還在洽詢，目前不清楚。他也透露，此行還將停留柬埔寨，但台灣不會列入行程。

