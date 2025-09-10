以色列「獨立」轟炸哈瑪斯領導階層 卡達痛批「百分之百背信忘義」

以色列9日空襲卡達首都杜哈，目標鎖定正在討論美方最新停火草案的哈瑪斯領導階層。卡達總理穆罕默德（Sheikh Mohammed bin Abdulrahman al-Thani）強調，斡旋努力是卡達國家認同的一部分，任何事都不會阻礙其角色，並指控以色列總理內唐亞胡推行「國家恐怖主義」。

路透與以色列時報報導，在加薩戰爭期間，卡達、埃及和美國一直是以色列與哈瑪斯之間的重要斡旋方。穆罕默德在記者會上表示：「卡達已竭盡全力，並將盡一切可能制止加薩戰爭。但就目前的談判而言，鑒於今天的襲擊，我認為沒有任何有效進展。」

穆罕默德透露，美方官員在以色列行動開始約10分鐘後才首次警告卡達，並指責以色列破壞和平機會，尖銳批評以色列總理內塔尼亞胡實行「國家恐怖主義」，稱此次行動「百分之百背信棄義」。他補充指出，卡達將保留回應權，會採取一切必要措施，並已成立法律團隊負責後續處理。

內唐亞胡則與以色列國防部長卡茨（Israel Katz）發布聯合聲明表示，內塔尼亞胡8日晚間指示安全部門，準備針對海外的哈瑪斯領導人發動攻擊，以回應耶路撒冷當天發生的恐攻事件，兩人在當天中午發現「行動契機」，隨即批准以色列國防軍（IDF）與以色列安全局（Shin Bet）執行任務。

聲明指出，內塔尼亞胡與卡茨認為行動「完全合理」。內唐亞胡辦公室還在「X」發布簡短聲明強調：「今天針對哈瑪斯最高恐怖分子首腦的行動完全是以色列獨立行動。以色列發動、實施，並承擔全部責任。」