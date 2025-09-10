快訊

台積電ADR再創歷史新高！帶動現股開高20元 台股早盤直衝2萬5

憂不雅影片流出！江祖平遭下藥性侵　陷無盡惡夢輪迴

緬甸「恢復正常」？中緬聯手營造假象，台灣政府勿成迫害人權幫兇

聽新聞
0:00 / 0:00

以色列「獨立」轟炸哈瑪斯領導階層 卡達痛批「百分之百背信忘義」

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
以色列9日空襲正在卡達杜哈的哈馬斯領導人後，一名男子走在受損建築物附近。路透
以色列9日空襲正在卡達杜哈的哈馬斯領導人後，一名男子走在受損建築物附近。路透

以色列9日空襲卡達首都杜哈，目標鎖定正在討論美方最新停火草案的哈瑪斯領導階層。卡達總理穆罕默德（Sheikh Mohammed bin Abdulrahman al-Thani）強調，斡旋努力是卡達國家認同的一部分，任何事都不會阻礙其角色，並指控以色列總理內唐亞胡推行「國家恐怖主義」。

路透與以色列時報報導，在加薩戰爭期間，卡達、埃及和美國一直是以色列與哈瑪斯之間的重要斡旋方。穆罕默德在記者會上表示：「卡達已竭盡全力，並將盡一切可能制止加薩戰爭。但就目前的談判而言，鑒於今天的襲擊，我認為沒有任何有效進展。」

穆罕默德透露，美方官員在以色列行動開始約10分鐘後才首次警告卡達，並指責以色列破壞和平機會，尖銳批評以色列總理內塔尼亞胡實行「國家恐怖主義」，稱此次行動「百分之百背信棄義」。他補充指出，卡達將保留回應權，會採取一切必要措施，並已成立法律團隊負責後續處理。

內唐亞胡則與以色列國防部長卡茨（Israel Katz）發布聯合聲明表示，內塔尼亞胡8日晚間指示安全部門，準備針對海外的哈瑪斯領導人發動攻擊，以回應耶路撒冷當天發生的恐攻事件，兩人在當天中午發現「行動契機」，隨即批准以色列國防軍（IDF）與以色列安全局（Shin Bet）執行任務。

聲明指出，內塔尼亞胡與卡茨認為行動「完全合理」。內唐亞胡辦公室還在「X」發布簡短聲明強調：「今天針對哈瑪斯最高恐怖分子首腦的行動完全是以色列獨立行動。以色列發動、實施，並承擔全部責任。」

卡達 以色列 哈瑪斯

延伸閱讀

以軍單方面攻擊在卡達的哈瑪斯 川普：無助於推進目標

以軍空襲在卡達的哈瑪斯高層 川普：不是我的決定

哈瑪斯高層在杜哈遇襲 內唐亞胡暗示以色列獨自攻擊

歐美演藝圈1800多人連署 拒與以色列影業合作

相關新聞

以色列空襲卡達保密到底 美媒：美方直到飛彈已發射才知情

以色列9日空襲卡達首都杜哈，目標鎖定正在開會討論美方最新停火草案的哈瑪斯領導階層，造成5名成員喪生，但談判小組據稱逃過一...

美跨黨派眾議員9月將訪問中國 2019年以來首次

美國國家廣播公司（NBC News）報導，美國聯邦眾議院軍事委員會民主黨籍領袖史密斯（Adam Smith），本月將率領...

以色列「獨立」轟炸哈瑪斯領導階層 卡達痛批「百分之百背信忘義」

以色列9日空襲卡達首都杜哈，目標鎖定正在討論美方最新停火草案的哈瑪斯領導階層。卡達總理穆罕默德（Sheikh Moham...

法國政局動盪 馬克宏點名防長勒克努接任總理

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）今天點名國防部長勒克努（Sebastien Lecornu）擔任新總理，...

中共閱兵座上賓從朴槿惠變金正恩 看東亞秩序10年轉變

中共93閱兵已落幕，但敘事仍在發酵。金正恩與普亭在紫禁城同框，象徵朝中俄敘事重組的正式啟動。10年前朴槿惠出席閱兵，今年則由北韓領導人取而代之。中國不再是第三世界的貧國，而是美國唯一的戰略競爭對手。這場儀式不只是歷史紀念，更是地緣秩序的象徵場域。

以軍單方面攻擊在卡達的哈瑪斯 川普：無助於推進目標

以色列9日針對在卡達首都杜哈的巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯高層發動攻擊，美國總統川普發布聲明表示，單方面的在卡達執行轟炸，無助...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。