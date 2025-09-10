以色列空襲卡達保密到底 美媒：美方直到飛彈已發射才知情

以色列9日空襲卡達首都杜哈，目標鎖定正在開會討論美方最新停火草案的哈瑪斯領導階層，造成5名成員喪生，但談判小組據稱逃過一劫。Axios引述3位美國官員報導，美軍當天早上偵測到以色列戰機正向東飛往波斯灣，隨即要求澄清，但等以色列回覆時，飛彈已經發射。

據報導，美方當時正在等待哈瑪斯回應美國總統川普提出的新和平方案，以軍突襲卡達的消息震驚白宮，並激怒川普的一些高級顧問。

川普在真實社群發文表示，川普政府從美軍獲知以色列的攻擊行動後，「我立即指示特使威科夫（Steve Witkoff）通知卡達人即將發生的攻擊，他也做了，但很不幸，太晚了，沒能阻止。」一名美國官員表示，等到威科夫與卡達聯繫上時，炸彈已經擊中目標。

另外，以色列總理內塔尼亞胡的首席顧問德默（Ron Dermer）8日曾在邁阿密會見威科夫與川普女婿庫許納。據一名直接知情人士透露，雖然德默知情，但會面期間沒有透露任何口風。

此次襲擊地點距離美軍在區域內最大規模的烏代德空軍基地並不遠，該基地數月前才因美以聯手打擊伊朗核設施而遭到伊朗報復攻擊。美國官員特別不滿的是，他們收到通知時已為時過晚，根本無從對以色列的計畫表達意見。