快訊

蘋果8新品懶人包／iPhone 17 Pro換臉、iPhone Air僅5.6mm、AirPods Pro 3支援即時翻譯

就業人數大幅下修、通膨報告在即 美股三大指數仍創新高

聽新聞
0:00 / 0:00

以軍空襲在卡達的哈瑪斯高層 川普：不是我的決定

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國總統川普。路透
美國總統川普。路透

以色列針對在卡達首都杜哈的巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯高層發動攻擊，美國總統川普9日表示，這是以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）的決定，不是他的決定，並稱這樣的攻擊無法推進以色列或美國的目標。

川普在社群網路「真實社群」（Truth Social）上表示，川普政府從美軍獲知以色列的攻擊行動後，他立即要求特使威科夫（Steve Witkoff）向卡達做出警告，但已經為時已晚，無法停止攻擊；川普說，他對遭到攻擊的地點感到非常難受。

川普說，他希望立即釋放所有俘虜，並終止這場戰爭；川普說，他在以軍的攻擊行動後與以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）通話，內唐亞胡告訴川普，他希望盡快達成和平；川普相信這次不幸的事件是和平的契機。

川普說，他也與卡達國王塔米姆和卡達總理穆罕默德通話，感謝他們對美國的支持和友誼，並向他們保證這樣的事情不會再發生在他們的領土上。

川普說，他已經指示國務卿魯比歐敲定與卡達的防禦合作協議。

川普 卡達 以色列

延伸閱讀

川普將訪英國 英警展示中國製無人機產品引安全疑慮

WSJ獨家曝光川普「淫魔」裸女賀卡 白宮斥不實

談喬州韓籍工人被抓 川普：歡迎外企投資 但要合法

川普政策催生中俄印抗美軸心

相關新聞

存心破壞和談？以色列首度空襲卡達 目標哈瑪斯官員

卡達首都杜哈九日發生多起爆炸，以色列軍方隨後證實空襲卡達。一名以色列消息人士向美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）表示，以色列攻...

尼泊爾反貪示威失控…國會被焚總理下台 衝突至少21死

尼泊爾因社群媒體禁令引發的反貪腐示威九日進入第二天，尼泊爾總理奧利當天宣布辭職，憤怒的示威者燒毀奧利和多名官員住處，國會...

以軍空襲在卡達的哈瑪斯高層 川普：不是我的決定

以色列針對在卡達首都杜哈的巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯高層發動攻擊，美國總統川普9日表示，這是以色列總理內唐亞胡（Benjam...

以軍單方面攻擊在卡達的哈瑪斯 川普：無助於推進目標

以色列9日針對在卡達首都杜哈的巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯高層發動攻擊，美國總統川普發布聲明表示，單方面的在卡達執行轟炸，無助...

法總理換人兩年第四次…政治失能恐讓債務更惡化

法國總理白胡領導的內閣未能通過國會的信任投票，總統馬克宏未來幾天將重新任命新總理組閣，將是他兩年內尋找的第五位總理，顯示...

法政局陷惡性循環…總理1年換3次 馬克宏頭大

法國下議院國民議會八日對總理貝胡投下不信任票，貝胡九日向馬克宏請辭，馬克宏數日內將任命新總理組閣，將是十二個月內第四位總...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。