聽新聞
0:00 / 0:00
以軍空襲在卡達的哈瑪斯高層 川普：不是我的決定
以色列針對在卡達首都杜哈的巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯高層發動攻擊，美國總統川普9日表示，這是以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）的決定，不是他的決定，並稱這樣的攻擊無法推進以色列或美國的目標。
川普在社群網路「真實社群」（Truth Social）上表示，川普政府從美軍獲知以色列的攻擊行動後，他立即要求特使威科夫（Steve Witkoff）向卡達做出警告，但已經為時已晚，無法停止攻擊；川普說，他對遭到攻擊的地點感到非常難受。
川普說，他希望立即釋放所有俘虜，並終止這場戰爭；川普說，他在以軍的攻擊行動後與以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）通話，內唐亞胡告訴川普，他希望盡快達成和平；川普相信這次不幸的事件是和平的契機。
川普說，他也與卡達國王塔米姆和卡達總理穆罕默德通話，感謝他們對美國的支持和友誼，並向他們保證這樣的事情不會再發生在他們的領土上。
川普說，他已經指示國務卿魯比歐敲定與卡達的防禦合作協議。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言