以軍空襲在卡達的哈瑪斯高層 川普：不是我的決定

以色列針對在卡達首都杜哈的巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯高層發動攻擊，美國總統川普9日表示，這是以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）的決定，不是他的決定，並稱這樣的攻擊無法推進以色列或美國的目標。

川普在社群網路「真實社群」（Truth Social）上表示，川普政府從美軍獲知以色列的攻擊行動後，他立即要求特使威科夫（Steve Witkoff）向卡達做出警告，但已經為時已晚，無法停止攻擊；川普說，他對遭到攻擊的地點感到非常難受。

川普說，他希望立即釋放所有俘虜，並終止這場戰爭；川普說，他在以軍的攻擊行動後與以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）通話，內唐亞胡告訴川普，他希望盡快達成和平；川普相信這次不幸的事件是和平的契機。

川普說，他也與卡達國王塔米姆和卡達總理穆罕默德通話，感謝他們對美國的支持和友誼，並向他們保證這樣的事情不會再發生在他們的領土上。

川普說，他已經指示國務卿魯比歐敲定與卡達的防禦合作協議。