以色列空襲卡達首都杜哈 英法德譴責

中央社／ 倫敦9日綜合外電報導

英國、法國和德國今天譴責以色列針對巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）政治領袖在杜哈發動的空襲，此舉也招致以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）間接的回應。

法新社報導，英國首相施凱爾（Keir Starmer）表示，這次攻擊侵犯卡達主權，並可能導致這個動盪地區局勢「進一步升級」。法國總統馬克宏（EmmanuelMacron）則強調，無論原因為何，這樣的行為都是「令人無法接受的」。

施凱爾在社群平台X上表示：「我譴責以色列對杜哈的攻擊…當務之急必須是立即停火、釋放人質，並向加薩提供大量援助。這才是通往持久和平的唯一解決方案。」

馬克宏也在同一平台批評這次攻擊，並表示「絕不能讓戰火在該地區蔓延」。

德國外交部長瓦德福（Johann Wadephul）在聲明中表示：「以色列對杜哈的攻擊不僅侵犯了卡達領土主權，也危及我們所有確保人質獲釋的努力。這次的攻擊是不可接受的。」

這是以色列首次對卡達首都杜哈發動空襲。卡達內政部表示，一名國內安全部隊成員喪生。

與此同時，哈瑪斯一名官員告訴半島電視台（AlJazeera），哈瑪斯首席談判代表的兒子在此次事件中喪生，但高層領導人倖免於難。

面對歐洲各國的譴責，尼坦雅胡則回擊說，批評者忘記了哈瑪斯在2023年10月對以色列發動的致命攻擊。

他說：「全世界許多國家，包括許多民主國家的政府，竟都可恥地忘記了10月7日。但我不會忘記，以色列也永遠不會忘記。」

卡達 以色列 哈瑪斯

相關新聞

存心破壞和談？以色列首度空襲卡達 目標哈瑪斯官員

卡達首都杜哈九日發生多起爆炸，以色列軍方隨後證實空襲卡達。一名以色列消息人士向美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）表示，以色列攻...

尼泊爾反貪示威失控…國會被焚總理下台 衝突至少21死

尼泊爾因社群媒體禁令引發的反貪腐示威九日進入第二天，尼泊爾總理奧利當天宣布辭職，憤怒的示威者燒毀奧利和多名官員住處，國會...

以軍單方面攻擊在卡達的哈瑪斯 川普：無助於推進目標

以色列9日針對在卡達首都杜哈的巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯高層發動攻擊，美國總統川普發布聲明表示，單方面的在卡達執行轟炸，無助...

法政局陷惡性循環…總理1年換3次 馬克宏頭大

法國下議院國民議會八日對總理貝胡投下不信任票，貝胡九日向馬克宏請辭，馬克宏數日內將任命新總理組閣，將是十二個月內第四位總...

住院不算服刑…泰前總理塔信 須再入獄1年

泰國最高法院九日裁定，前總理塔信先前以住院名義規避服刑，必須回到監獄服刑一年。這不僅削弱他在泰國政壇的影響力，也繼其女兒...

中裔日籍參議員石平遭北京制裁 中國駐日使館：強力懲戒

日本參議員石平是歸化日籍中國人，中國外交部8日指控他在台灣、歷史等議題上「散布謬論」，對其採取反制措施。中國駐日本大使館...

