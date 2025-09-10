快訊

蘋果新品懶人包／iPhone 17 Pro換臉升級、iPhone Air僅5.6mm、3款Apple Watch更超值

聽新聞
0:00 / 0:00

以軍單方面攻擊在卡達的哈瑪斯 川普：無助於推進目標

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
卡達首都杜哈9日遭以色列空襲，市區發生多起爆炸黑煙。（路透）
卡達首都杜哈9日遭以色列空襲，市區發生多起爆炸黑煙。（路透）

以色列9日針對在卡達首都杜哈的巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯高層發動攻擊，美國總統川普發布聲明表示，單方面的在卡達執行轟炸，無助於推進以色列或美國的目標。

耶路撒冷日前發生造成6死的槍擊案，哈瑪斯（Hamas）旗下武裝團體艾茲丁‧卡薩姆旅（Ezzedine al-Qassam Brigades）宣稱對該槍擊負責；以色列軍方隨即針對卡達首都杜哈的哈瑪斯高階領袖實施暗殺行動。

根據路透報導，以色列此舉形同在中東擴大對哈瑪斯的軍事行動，將範圍延伸至波斯灣阿拉伯國家；卡達作為以哈衝突的調停國之一，譴責這次的攻擊是膽怯的行為，且明目張膽地違反國際法律。

對此，白宮9日舉行記者會，白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）宣布川普的聲明，指川普政府是在9日早上被美軍告知，以色列軍方準備攻擊位於杜哈的哈瑪斯；川普說，非常遺憾地點是在卡達的首都杜哈。

川普在聲明中表示，卡達是一個主權國家，也是美國緊密的盟友，且卡達勇敢地承擔風險，正致力於達成和平；川普說，單方面轟炸卡達境內，無助於推進以色列或美國的目標；不過，川普也說，消滅哈瑪斯是一個有價值的目標。

李維特指出，在得知以色列的攻擊行動後，川普立即要求特使威科夫（Steve Witkoff）向卡達做出警告；李維特說，川普視卡達為美國強壯的盟友和朋友，並對以軍執行攻擊行動的地點感到非常難受。

李維特說，川普也在以軍的攻擊行動後與以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）通話，內唐亞胡告訴川普，他希望盡快達成和平；川普相信這次不幸的事件是和平的契機。

李維特說，川普也與卡達國王塔米姆和卡達總理穆罕默德通話，感謝他們對美國的支持和友誼，並向他們保證這樣的事情不會再發生在他們的領土上。

川普 卡達 以色列

延伸閱讀

川普將訪英國 英警展示中國製無人機產品引安全疑慮

WSJ獨家曝光川普「淫魔」裸女賀卡 白宮斥不實

談喬州韓籍工人被抓 川普：歡迎外企投資 但要合法

川普政策催生中俄印抗美軸心

相關新聞

存心破壞和談？以色列首度空襲卡達 目標哈瑪斯官員

卡達首都杜哈九日發生多起爆炸，以色列軍方隨後證實空襲卡達。一名以色列消息人士向美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）表示，以色列攻...

尼泊爾反貪示威失控…國會被焚總理下台 衝突至少21死

尼泊爾因社群媒體禁令引發的反貪腐示威九日進入第二天，尼泊爾總理奧利當天宣布辭職，憤怒的示威者燒毀奧利和多名官員住處，國會...

以軍單方面攻擊在卡達的哈瑪斯 川普：無助於推進目標

以色列9日針對在卡達首都杜哈的巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯高層發動攻擊，美國總統川普發布聲明表示，單方面的在卡達執行轟炸，無助...

法政局陷惡性循環…總理1年換3次 馬克宏頭大

法國下議院國民議會八日對總理貝胡投下不信任票，貝胡九日向馬克宏請辭，馬克宏數日內將任命新總理組閣，將是十二個月內第四位總...

住院不算服刑…泰前總理塔信 須再入獄1年

泰國最高法院九日裁定，前總理塔信先前以住院名義規避服刑，必須回到監獄服刑一年。這不僅削弱他在泰國政壇的影響力，也繼其女兒...

中裔日籍參議員石平遭北京制裁 中國駐日使館：強力懲戒

日本參議員石平是歸化日籍中國人，中國外交部8日指控他在台灣、歷史等議題上「散布謬論」，對其採取反制措施。中國駐日本大使館...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。