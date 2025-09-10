以軍單方面攻擊在卡達的哈瑪斯 川普：無助於推進目標

以色列9日針對在卡達首都杜哈的巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯高層發動攻擊，美國總統川普發布聲明表示，單方面的在卡達執行轟炸，無助於推進以色列或美國的目標。

耶路撒冷日前發生造成6死的槍擊案，哈瑪斯（Hamas）旗下武裝團體艾茲丁‧卡薩姆旅（Ezzedine al-Qassam Brigades）宣稱對該槍擊負責；以色列軍方隨即針對卡達首都杜哈的哈瑪斯高階領袖實施暗殺行動。

根據路透報導，以色列此舉形同在中東擴大對哈瑪斯的軍事行動，將範圍延伸至波斯灣阿拉伯國家；卡達作為以哈衝突的調停國之一，譴責這次的攻擊是膽怯的行為，且明目張膽地違反國際法律。

對此，白宮9日舉行記者會，白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）宣布川普的聲明，指川普政府是在9日早上被美軍告知，以色列軍方準備攻擊位於杜哈的哈瑪斯；川普說，非常遺憾地點是在卡達的首都杜哈。

川普在聲明中表示，卡達是一個主權國家，也是美國緊密的盟友，且卡達勇敢地承擔風險，正致力於達成和平；川普說，單方面轟炸卡達境內，無助於推進以色列或美國的目標；不過，川普也說，消滅哈瑪斯是一個有價值的目標。

李維特指出，在得知以色列的攻擊行動後，川普立即要求特使威科夫（Steve Witkoff）向卡達做出警告；李維特說，川普視卡達為美國強壯的盟友和朋友，並對以軍執行攻擊行動的地點感到非常難受。

李維特說，川普也在以軍的攻擊行動後與以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）通話，內唐亞胡告訴川普，他希望盡快達成和平；川普相信這次不幸的事件是和平的契機。

李維特說，川普也與卡達國王塔米姆和卡達總理穆罕默德通話，感謝他們對美國的支持和友誼，並向他們保證這樣的事情不會再發生在他們的領土上。