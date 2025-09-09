耶路撒冷槍案翌日 以軍空襲卡達企圖刺殺哈瑪斯領袖

耶路撒冷昨天發生造成6死的槍擊案，巴勒斯坦人組織「哈瑪斯」旗下武裝團體今天宣稱犯案。同日以色列軍方宣布對人在卡達首都杜哈的哈瑪斯高階領袖實施暗殺。

法新社報導，哈瑪斯（Hamas）旗下武裝團體艾茲丁‧卡薩姆旅（Ezzedine al-Qassam Brigades）在通訊應用程式Telegram發布聲明稱：「艾茲丁‧卡薩姆旅宣布對昨天上午發生的槍擊事件負責。」

卡達首都杜哈今天下午傳出多起爆炸聲響，一些大使館所在的區域冒出濃煙。以色列軍方發布聲明，證實攻擊人在杜哈的哈瑪斯官員。

以色列與統治加薩走廊（Gaza Strip）的哈瑪斯持續交戰。一名哈瑪斯消息人士告訴半島電視台，以色列今天的攻擊目標是哈瑪斯的談判小組，攻擊發生時，哈瑪斯談判人員正在開會討論由美國提出的最新停火方案。

卡達外交部發言人表示，這場攻擊「公然違反所有國際法和規範，並對卡達公民及卡達居民的安全構成嚴重威脅」。

美國白宮副發言人凱利（Anna Kelly）告訴半島電視台，美國政府目前對以色列襲擊杜哈一事不予置評。

美國駐杜哈大使館率先就這起攻擊案發表官方評論，稱其已看到卡達首都「發生飛彈攻擊的消息」。大使館除了在社群媒體上發文稱已對使館設施實施就地避難的命令，也建議卡達境內美國公民就地避難。

卡達內政部隨後在社群媒體上發文稱「目前情況安全」。

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）的辦公室表示，以色列今天針對哈瑪斯領導人的襲擊是一場「完全獨立」的行動，「由以色列發起，以色列實施，以色列負全責」。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）譴責以色列今天對卡達的攻擊，稱其「公然侵犯」卡達主權。

古特瑞斯在記者會上表示：「我們剛剛獲悉以色列攻擊卡達的消息，卡達在促成停火和釋放所有人質方面發揮了非常積極的作用。我譴責這種公然侵犯卡達主權和領土完整的行為。」