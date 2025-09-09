白俄羅斯將與俄國舉行聯合軍演 波蘭關閉雙方國界

波蘭總理圖斯克今天宣布，為了因應俄羅斯與白俄羅斯即將舉行聯合軍事演習，波蘭將關閉與白俄羅斯的國界。

法新社報導，白俄羅斯是前蘇聯加盟共和國，也是俄羅斯重要盟友；俄國2022年2月對烏克蘭發動全面侵略時，便曾利用白俄羅斯領土進攻。兩國的「西部2025」（Zapad-2025）聯合軍演即將在本月12至16日登場。

圖斯克（Donald Tusk）在記者會上表示：「基於國家安全理由，我們將關閉與白俄羅斯的國界，包括鐵路通道。這與12日零時起的『西部』軍演有關。」

他還說，為了回應這場聯合軍演，波蘭和盟友的部隊也將在波蘭境內舉行軍事演訓，估計將有3萬名士兵參與。

根據圖斯克的說法，俄羅斯與白俄羅斯的「西部」軍演旨在模擬占領所謂「蘇瓦烏基走廊」（SuwalkiCorridor）。這是一條沿著波蘭與立陶宛國界的狹長地段，另兩側由白俄羅斯領土和俄國飛地加里寧格勒（Kaliningrad）包夾。

蘇瓦烏基走廊常被視為北大西洋公約組織（NATO）的「脆弱地點」，若俄羅斯發動攻擊，可能最先攻打這裡。