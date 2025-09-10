聽新聞
0:00 / 0:00
法政局陷惡性循環 總理1年換3次 馬克宏頭大
法國下議院國民議會八日對總理貝胡投下不信任票，貝胡九日向馬克宏請辭，馬克宏數日內將任命新總理組閣，將是十二個月內第四位總理。這顯示法國正陷入政治失能的惡性循環。
華爾街日報報導，在國民議會五七七席，三六四名議員投下不信任票。貝胡是馬克宏的中間派盟友，上任不到九個月就得請辭，加深法國政治癱瘓，也讓外界更質疑法國是否具備政治決心削減不斷膨脹的財政赤字。
新總理必須在年底前，說服分裂嚴重的國民議會同意明年度預算。眼前法國正面臨大規模抗議，極左派議員則要求馬克宏提前下台，但他已重申將完成任期至二○二七年，且不會解散國會。不過民調顯示，若重新選舉，國會仍將陷入分裂，沒有任何黨派獨大。
目前法國國會三大陣營仍難以調和：馬克宏的親歐盟派及其盟友共二百一十席，反對加稅；極左翼「不屈法國」在內的左派聯盟掌握一九二席，反對削減福利；極右派瑪蘅．雷朋及其盟友擁有一三八席，主張削減對歐盟的資助。
巴黎第一大學教授莫黑爾指，這種政治三極化讓法國幾乎無法治理，在解決這個問題前所有作法都只是權宜之計。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言