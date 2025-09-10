法政局陷惡性循環 總理1年換3次 馬克宏頭大

梅爾茨（Friedrich Merz）主張在外交政策中給予安全和經濟利益更多空間。梅爾茨在德國外交部的駐外大使會議上發表主旨演講時表示，柏林政府的外交旨在維護德國的自由、和平與繁榮。內政、經濟、貿易、國防和外交政策不應再被割裂開來考慮，「而必須將一切置於外交和安全政策的維度中」。

2025-09-09 19:35