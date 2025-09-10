快訊

蘋果發表會凌晨1點直播！全程不斷更新 先看終極傳聞新品懶人包11款

聽新聞
0:00 / 0:00

法政局陷惡性循環 總理1年換3次 馬克宏頭大

聯合報／ 編譯莊瑞萌／綜合報導
法國國民議會8日對總理貝胡(左)政府投下不信任票，總統馬克宏將會接受貝胡辭呈，這將是馬克宏12個月內尋找第4位總理。美聯社
法國國民議會8日對總理貝胡(左)政府投下不信任票，總統馬克宏將會接受貝胡辭呈，這將是馬克宏12個月內尋找第4位總理。美聯社

法國下議院國民議會八日對總理貝胡投下不信任票，貝胡九日向馬克宏請辭，馬克宏數日內將任命新總理組閣，將是十二個月內第四位總理。這顯示法國正陷入政治失能的惡性循環。

華爾街日報報導，在國民議會五七七席，三六四名議員投下不信任票。貝胡是馬克宏的中間派盟友，上任不到九個月就得請辭，加深法國政治癱瘓，也讓外界更質疑法國是否具備政治決心削減不斷膨脹的財政赤字

新總理必須在年底前，說服分裂嚴重的國民議會同意明年度預算。眼前法國正面臨大規模抗議，極左派議員則要求馬克宏提前下台，但他已重申將完成任期至二○二七年，且不會解散國會。不過民調顯示，若重新選舉，國會仍將陷入分裂，沒有任何黨派獨大。

目前法國國會三大陣營仍難以調和：馬克宏的親歐盟派及其盟友共二百一十席，反對加稅；極左翼「不屈法國」在內的左派聯盟掌握一九二席，反對削減福利；極右派瑪蘅．雷朋及其盟友擁有一三八席，主張削減對歐盟的資助。

巴黎第一大學教授莫黑爾指，這種政治三極化讓法國幾乎無法治理，在解決這個問題前所有作法都只是權宜之計。

法國 總理 歐盟 民調 雷朋 馬克宏 財政赤字

延伸閱讀

法國一年三任總理下台 動盪原因為何？

國會信任投票…法國總理白胡沒過關 將請辭下台

提信任投票解預算僵局 法總理恐難過關 馬克宏急覓第4任

法國恐再更換總理 考驗馬克宏施政智慧

相關新聞

首度襲擊卡達！首都爆炸畫面曝光 以色列聲明認了「目標哈瑪斯高層」

半島電視台報導，卡達首都杜哈9日發生多起爆炸，一名以色列消息人士向美國有線電視新聞網（CNN）表示，這是以色列對身處杜哈...

梅爾茨稱與大陸制度競爭升溫 普亭「帝國主義計劃」不止於烏克蘭

梅爾茨（Friedrich Merz）主張在外交政策中給予安全和經濟利益更多空間。梅爾茨在德國外交部的駐外大使會議上發表主旨演講時表示，柏林政府的外交旨在維護德國的自由、和平與繁榮。內政、經濟、貿易、國防和外交政策不應再被割裂開來考慮，「而必須將一切置於外交和安全政策的維度中」。

尼泊爾總理下台、抗議者火燒國會 鄰國印度籲暫勿前往

尼泊爾發生多年來最致命的鎮壓行動，造成至少19死。總理奧利今天請辭，抗議青年縱火焚燒國會大樓，加德滿都機場取消部分航班，...

簽名模仿私處毛髮...川普疑手繪裸女生日賀卡 贈淫魔艾普斯坦

美國眾院監督委員會八日公布淫魔富豪艾普斯坦二○○三年五十歲生日時親友賀壽函集結而成的冊子，當中包括一份疑為美國總統川普當...

法政局陷惡性循環 總理1年換3次 馬克宏頭大

法國下議院國民議會八日對總理貝胡投下不信任票，貝胡九日向馬克宏請辭，馬克宏數日內將任命新總理組閣，將是十二個月內第四位總...

存心破壞和談？以色列首度空襲卡達 目標哈瑪斯官員

卡達首都杜哈九日發生多起爆炸，以色列軍方隨後證實空襲卡達。一名以色列消息人士向美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）表示，以色列攻...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。