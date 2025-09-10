快訊

蘋果發表會凌晨1點直播！全程不斷更新 先看終極傳聞新品懶人包11款

聽新聞
0:00 / 0:00

住院不算服刑 泰前總理塔信 須再入獄1年

聯合報／ 編譯盧思綸高詣軒／綜合報導
泰國前總理塔信9日親自出庭聆聽判決。美聯社
泰國前總理塔信9日親自出庭聆聽判決。美聯社

泰國最高法院九日裁定，前總理塔信先前以住院名義規避服刑，必須回到監獄服刑一年。這不僅削弱他在泰國政壇的影響力，也繼其女兒貝東塔被解除總理職務後，又一次打擊塔信的為泰黨。

七十六歲的塔信曾在海外自我流亡十五年，前年八月返國後即因貪汙濫權被判八年徒刑，但只在牢裡待幾小時，就因健康狀況不佳被轉送到警察醫院服刑。泰王還為其八年刑期減到一年。

塔信是以「嚴重心肺問題」為由從曼谷還押監獄轉至警察總醫院，實際上迴避入獄，此後他在醫院接受治療長達六個月，去年二月獲假釋。最高法院今年稍早對此展開調查，以確認過程是否合乎規定，九日裁定塔信不當逃避服刑，必須再入獄服刑一年。

塔信說，接受法院決定，儘管失去自由仍有思想自由可為泰國效力。電視畫面顯示，宣判後不久，塔信就被載到曼谷一處監獄。曾任職塔信內閣的阿努廷說，對塔信入獄很難過，「對曾治理我國的人，我不希望他面對這種事」。

塔信女兒貝東塔九日低頭走出法院，強調父親仍是精神領袖，她為父親替泰國創造諸多歷史自豪，而九日又是歷史性時刻。

塔信 泰國 監獄 假釋 貝東塔 阿努廷 最高法院

延伸閱讀

從泰國電信大亨到流亡總理 外媒盤點塔信政治生涯大事記

泰前總理塔信被判入獄、政壇復出夢碎 洪森補刀爆料「這張合照」成推手

川普最高法院得利 美貿易委員會委員不得復職

泰國政壇動盪…阿努廷將出任泰國總理 能否穩固政權仍待觀察

相關新聞

首度襲擊卡達！首都爆炸畫面曝光 以色列聲明認了「目標哈瑪斯高層」

半島電視台報導，卡達首都杜哈9日發生多起爆炸，一名以色列消息人士向美國有線電視新聞網（CNN）表示，這是以色列對身處杜哈...

梅爾茨稱與大陸制度競爭升溫 普亭「帝國主義計劃」不止於烏克蘭

梅爾茨（Friedrich Merz）主張在外交政策中給予安全和經濟利益更多空間。梅爾茨在德國外交部的駐外大使會議上發表主旨演講時表示，柏林政府的外交旨在維護德國的自由、和平與繁榮。內政、經濟、貿易、國防和外交政策不應再被割裂開來考慮，「而必須將一切置於外交和安全政策的維度中」。

尼泊爾總理下台、抗議者火燒國會 鄰國印度籲暫勿前往

尼泊爾發生多年來最致命的鎮壓行動，造成至少19死。總理奧利今天請辭，抗議青年縱火焚燒國會大樓，加德滿都機場取消部分航班，...

簽名模仿私處毛髮...川普疑手繪裸女生日賀卡 贈淫魔艾普斯坦

美國眾院監督委員會八日公布淫魔富豪艾普斯坦二○○三年五十歲生日時親友賀壽函集結而成的冊子，當中包括一份疑為美國總統川普當...

法政局陷惡性循環 總理1年換3次 馬克宏頭大

法國下議院國民議會八日對總理貝胡投下不信任票，貝胡九日向馬克宏請辭，馬克宏數日內將任命新總理組閣，將是十二個月內第四位總...

存心破壞和談？以色列首度空襲卡達 目標哈瑪斯官員

卡達首都杜哈九日發生多起爆炸，以色列軍方隨後證實空襲卡達。一名以色列消息人士向美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）表示，以色列攻...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。