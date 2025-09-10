住院不算服刑 泰前總理塔信 須再入獄1年

泰國最高法院九日裁定，前總理塔信先前以住院名義規避服刑，必須回到監獄服刑一年。這不僅削弱他在泰國政壇的影響力，也繼其女兒貝東塔被解除總理職務後，又一次打擊塔信的為泰黨。

七十六歲的塔信曾在海外自我流亡十五年，前年八月返國後即因貪汙濫權被判八年徒刑，但只在牢裡待幾小時，就因健康狀況不佳被轉送到警察醫院服刑。泰王還為其八年刑期減到一年。

塔信是以「嚴重心肺問題」為由從曼谷還押監獄轉至警察總醫院，實際上迴避入獄，此後他在醫院接受治療長達六個月，去年二月獲假釋。最高法院今年稍早對此展開調查，以確認過程是否合乎規定，九日裁定塔信不當逃避服刑，必須再入獄服刑一年。

塔信說，接受法院決定，儘管失去自由仍有思想自由可為泰國效力。電視畫面顯示，宣判後不久，塔信就被載到曼谷一處監獄。曾任職塔信內閣的阿努廷說，對塔信入獄很難過，「對曾治理我國的人，我不希望他面對這種事」。

塔信女兒貝東塔九日低頭走出法院，強調父親仍是精神領袖，她為父親替泰國創造諸多歷史自豪，而九日又是歷史性時刻。