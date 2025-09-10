快訊

蘋果發表會凌晨1點直播！全程不斷更新 先看終極傳聞新品懶人包11款

聽新聞
0:00 / 0:00

簽名模仿私處毛髮...川普疑手繪裸女生日賀卡 贈淫魔艾普斯坦

聯合報／ 記者顏伶如／綜合報導
議員8日公布據信是美國總統川普20多年前寫給艾普斯坦的賀信。美聯社
議員8日公布據信是美國總統川普20多年前寫給艾普斯坦的賀信。美聯社

美國眾院監督委員會八日公布淫魔富豪艾普斯坦二○○三年五十歲生日時親友賀壽函集結而成的冊子，當中包括一份疑為美國總統川普當年向他祝壽並手繪的裸女圖，極具性暗示並有川普簽名。華爾街日報今年七月率先披露此事時，川普宣稱這張圖是假造，控告華爾街日報老闆梅鐸誹謗並求償一百億美元。

調查艾普斯坦案的眾院監督委員會向他的遺產律師發出傳票，取得這份賀壽函紀念冊影本。該委員會民主黨籍資深成員賈西亞八日說，川普聲稱艾普斯坦案調查是騙局，還說祝壽函根本不存在，「現在我們知道川普說謊，不擇手段想要掩蓋真相」。

這張圖有打字文句，是一段假想的川普和艾普斯坦對話，外框是深色馬克筆畫的裸女身形，胸部由弧線描繪，川普簽名位置就在裸女腰部下方，模仿私處毛髮，最後一段文字寫著：「生日快樂，願每天都是另一個美好祕密。」

白宮發言人李維特透過社群媒體Ｘ表示，「如同我一直說的，非常清楚的是，圖畫不是川普畫的，他也沒有簽名」，川普律師團對華爾街日報的誹謗訴訟不會停止。

白宮副幕僚長布多維奇則貼文分享川普最近的簽名，宣稱裸女圖上簽名者不是川普。然而，華爾街日報找出當時川普在其他文件的簽名，比對發現極為相似，裸女圖筆觸也和曾公開拍賣的川普素描作品很像，圖上文字含有川普愛用的「謎團（Enigma）」等字眼。

艾普斯坦遺產律師也交出賀壽冊的另一封信。這封信來自海湖莊園長期會員、商人培斯科，他在信中對川普和艾普斯坦一九九○年代有社交往來的一名女子開了一個粗俗玩笑。

培斯科的信包括一張面額二點二五萬美元的巨型支票，製作成像是川普寄給艾普斯坦，下面的手寫圖說，「年輕時就顯出對錢和女人有才華的傑佛瑞（艾普斯坦），以二點二五萬美元把『完全折舊』的ＸＸＸ（被刪掉的女子名字）賣給川普」。

川普 梅鐸 李維特 民主黨 美國眾院 華爾街日報

延伸閱讀

川普將訪英國 英警展示中國製無人機產品引安全疑慮

WSJ獨家曝光川普「淫魔」裸女賀卡 白宮斥不實

紐時：摩根大通包庇淫魔 前執行長是頭號支持者

談喬州韓籍工人被抓 川普：歡迎外企投資 但要合法

相關新聞

首度襲擊卡達！首都爆炸畫面曝光 以色列聲明認了「目標哈瑪斯高層」

半島電視台報導，卡達首都杜哈9日發生多起爆炸，一名以色列消息人士向美國有線電視新聞網（CNN）表示，這是以色列對身處杜哈...

梅爾茨稱與大陸制度競爭升溫 普亭「帝國主義計劃」不止於烏克蘭

梅爾茨（Friedrich Merz）主張在外交政策中給予安全和經濟利益更多空間。梅爾茨在德國外交部的駐外大使會議上發表主旨演講時表示，柏林政府的外交旨在維護德國的自由、和平與繁榮。內政、經濟、貿易、國防和外交政策不應再被割裂開來考慮，「而必須將一切置於外交和安全政策的維度中」。

尼泊爾總理下台、抗議者火燒國會 鄰國印度籲暫勿前往

尼泊爾發生多年來最致命的鎮壓行動，造成至少19死。總理奧利今天請辭，抗議青年縱火焚燒國會大樓，加德滿都機場取消部分航班，...

簽名模仿私處毛髮...川普疑手繪裸女生日賀卡 贈淫魔艾普斯坦

美國眾院監督委員會八日公布淫魔富豪艾普斯坦二○○三年五十歲生日時親友賀壽函集結而成的冊子，當中包括一份疑為美國總統川普當...

法政局陷惡性循環 總理1年換3次 馬克宏頭大

法國下議院國民議會八日對總理貝胡投下不信任票，貝胡九日向馬克宏請辭，馬克宏數日內將任命新總理組閣，將是十二個月內第四位總...

存心破壞和談？以色列首度空襲卡達 目標哈瑪斯官員

卡達首都杜哈九日發生多起爆炸，以色列軍方隨後證實空襲卡達。一名以色列消息人士向美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）表示，以色列攻...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。