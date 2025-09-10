快訊

蘋果發表會凌晨1點直播！全程不斷更新 先看終極傳聞新品懶人包11款

尼泊爾反貪示威失控！國會被焚總理下台 衝突至少21死

聯合報／ 編譯高詣軒／綜合報導
尼泊爾國大黨在加德滿都的黨部9日起火，有示威者經過。法新社
尼泊爾社群媒體禁令引發的反貪腐示威九日進入第二天，尼泊爾總理奧利當天宣布辭職，憤怒的示威者燒毀奧利和多名官員住處，國會也遭縱火劫掠，首都機場被迫關閉。

英國廣播公司（ＢＢＣ）和路透報導，奧利在提交給總統鮑德爾的辭職信說，鑒於尼泊爾的負面情勢，即日起辭職以利解決當前問題。尼國軍方說，奧利辭職已獲准，呼籲民眾克制。

臉書、YouTube等數個社群媒體五日在尼國被封，由Ｚ世代年輕人帶頭的示威者八日走上首都加德滿都街頭，警方對試圖闖入國會的民眾發射催淚瓦斯和橡膠彈，當天衝突導致十九人死亡，逾一百人受傷。另據ＢＢＣ引述一名當地醫院主管說，九日示威至少又有兩人死亡。

奧利政府已在抗議轉向暴力後鬆綁前述社媒禁令，但示威者憤怒未消，當天不顧政府實施的無限期宵禁，與警方爆發衝突並呼喊反奧利口號，在國會前和加德滿都多地聚集。

奧利辭職後，數百名抗議者闖入國會院區並對主要大樓縱火，搬走畫作等財物，最高法院等政府單位和多座警局也被放火。奧利和兩名前總理、剛辭職的前內政部長私宅都被燒毀，奧利領導的尼泊爾共產黨和聯合政府另一成員國大黨黨部也被縱火。社群媒體上的畫面顯示，多名內閣部長搭乘直升機逃往安全地點。

尼國民航單位宣布加德滿都機場關閉。

ＢＢＣ報導，政府企圖禁止社媒會觸動敏感神經其來有自；新加坡數據分析公司DataReportal指出，相較鄰國印度僅近三成四人口是社媒活躍用戶，尼泊爾的社媒用戶比率約占四成八。助長Ｚ世代憤怒的是，世界銀行指出，去年尼國十五至廿四歲年輕人失業率達百分之廿點八，許多人被迫到海外求職。

抗議的籌畫者稱這波抗議是「Ｚ世代示威」，背後推力是年輕人認為政府對打擊貪腐和促進經濟機會缺乏行動，感到廣泛不滿。一名示威者向路透說，這次抗議首要針對政府貪腐猖獗；他稱，此前尼泊爾年輕人曾陸續在社媒張貼貪腐政客和公務員家人和子女的奢侈生活，政府卻用打擊社媒來回應。

這次示威在很大程度劍指所謂「裙帶小孩」，即富有政客和權貴的子女，抗議者指控其在社媒炫耀奢侈品和奢華生活，許多人認為這種公然炫富凸顯尼國貧富差距及系統性貪腐。

縱火 衝突 總理 宵禁 失業 尼泊爾 社群媒體 加德滿都

