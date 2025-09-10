快訊

蘋果發表會凌晨1點直播！全程不斷更新 先看終極傳聞新品懶人包11款

聽新聞
0:00 / 0:00

存心破壞和談？以色列首度空襲卡達 目標哈瑪斯官員

聯合報／ 編譯江昱蓁／綜合報導
卡達首都杜哈9日遭以色列空襲，市區發生多起爆炸黑煙。路透
卡達首都杜哈9日遭以色列空襲，市區發生多起爆炸黑煙。路透

卡達首都杜哈九日發生多起爆炸，以色列軍方隨後證實空襲卡達。一名以色列消息人士向美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）表示，以色列攻擊目標是杜哈的哈瑪斯領導階層。ＣＮＮ說，這應是以色列首度攻擊卡達。

以色列國防軍在爆炸後不久發出聲明，表示與以色列國家安全局「辛貝特」聯手，對巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯「領導高層」執行精準打擊。以軍發言人表示，這起攻擊是由以色列空軍實施。

哈瑪斯領導人多年來一直將杜哈作為加薩以外的總部。哈瑪斯的一名資深官員向ＣＮＮ證實，該組織在杜哈的談判代表成為攻擊目標，消息人士告訴路透，停火談判小組中的哈瑪斯官員在襲擊中倖存。

卡達外交部發言人說，以色列攻擊哈瑪斯領導人在杜哈的住處，這場「罪惡的攻擊已公然違反所有國際法與規範，對卡達國民的安全構成嚴重威脅」。

ＣＮＮ說，哈瑪斯首席談判代表哈雅九日在杜哈會見卡達總理穆罕默德。今年五月，以色列國防部長卡茲誓言要除掉哈雅。

攻擊發生時，哈瑪斯談判代表正開會討論美國最新停火方案。目擊者說，當時杜哈傳出數聲爆炸，一座加油站冒出黑煙。加油站隔壁是一處小型住宅區，自加薩衝突爆發以來，該區一直由卡達部隊全天候守衛。

爆炸發生一小時後，救護車和至少十五輛警車等政府車輛擠滿爆炸現場周圍街道。

在以色列與哈瑪斯就加薩戰爭進行的談判中，卡達扮演著重要調解人角色。紐約時報說，以色列直接攻擊卡達可能會激怒其政府，使外交努力化為泡影。

除攻擊卡達，以色列也擴大在加薩針對哈瑪斯的軍事行動，以軍九日表示，將對加薩市採取猛烈攻勢，呼籲居民立即撤離。

以色列先前警告，如果哈瑪斯未釋放仍被扣押的最後一批人質，以色列將對哈瑪斯據點發動致命攻擊。儘管國際呼籲結束這場衝突，以色列總理內唐亞胡仍警告，以色列準備奪取加薩市。

卡達 衝突 空襲 以色列 哈瑪斯 國際法 巴勒斯坦 內唐亞胡

延伸閱讀

無懼國際眼光 印度與以色列簽投資協議

歐美演藝圈1800多人連署 拒與以色列影業合作

川普第N次最後警告哈瑪斯放人 稱以色列同意停火但未獲證實

盼「消滅哈瑪斯」…以色列促平民撤離加薩 國內卻掀反對聲浪

相關新聞

首度襲擊卡達！首都爆炸畫面曝光 以色列聲明認了「目標哈瑪斯高層」

半島電視台報導，卡達首都杜哈9日發生多起爆炸，一名以色列消息人士向美國有線電視新聞網（CNN）表示，這是以色列對身處杜哈...

梅爾茨稱與大陸制度競爭升溫 普亭「帝國主義計劃」不止於烏克蘭

梅爾茨（Friedrich Merz）主張在外交政策中給予安全和經濟利益更多空間。梅爾茨在德國外交部的駐外大使會議上發表主旨演講時表示，柏林政府的外交旨在維護德國的自由、和平與繁榮。內政、經濟、貿易、國防和外交政策不應再被割裂開來考慮，「而必須將一切置於外交和安全政策的維度中」。

尼泊爾總理下台、抗議者火燒國會 鄰國印度籲暫勿前往

尼泊爾發生多年來最致命的鎮壓行動，造成至少19死。總理奧利今天請辭，抗議青年縱火焚燒國會大樓，加德滿都機場取消部分航班，...

簽名模仿私處毛髮...川普疑手繪裸女生日賀卡 贈淫魔艾普斯坦

美國眾院監督委員會八日公布淫魔富豪艾普斯坦二○○三年五十歲生日時親友賀壽函集結而成的冊子，當中包括一份疑為美國總統川普當...

法政局陷惡性循環 總理1年換3次 馬克宏頭大

法國下議院國民議會八日對總理貝胡投下不信任票，貝胡九日向馬克宏請辭，馬克宏數日內將任命新總理組閣，將是十二個月內第四位總...

存心破壞和談？以色列首度空襲卡達 目標哈瑪斯官員

卡達首都杜哈九日發生多起爆炸，以色列軍方隨後證實空襲卡達。一名以色列消息人士向美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）表示，以色列攻...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。