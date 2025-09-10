存心破壞和談？以色列首度空襲卡達 目標哈瑪斯官員

卡達首都杜哈九日發生多起爆炸，以色列軍方隨後證實空襲卡達。一名以色列消息人士向美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）表示，以色列攻擊目標是杜哈的哈瑪斯領導階層。ＣＮＮ說，這應是以色列首度攻擊卡達。

以色列國防軍在爆炸後不久發出聲明，表示與以色列國家安全局「辛貝特」聯手，對巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯「領導高層」執行精準打擊。以軍發言人表示，這起攻擊是由以色列空軍實施。

哈瑪斯領導人多年來一直將杜哈作為加薩以外的總部。哈瑪斯的一名資深官員向ＣＮＮ證實，該組織在杜哈的談判代表成為攻擊目標，消息人士告訴路透，停火談判小組中的哈瑪斯官員在襲擊中倖存。

卡達外交部發言人說，以色列攻擊哈瑪斯領導人在杜哈的住處，這場「罪惡的攻擊已公然違反所有國際法與規範，對卡達國民的安全構成嚴重威脅」。

ＣＮＮ說，哈瑪斯首席談判代表哈雅九日在杜哈會見卡達總理穆罕默德。今年五月，以色列國防部長卡茲誓言要除掉哈雅。

攻擊發生時，哈瑪斯談判代表正開會討論美國最新停火方案。目擊者說，當時杜哈傳出數聲爆炸，一座加油站冒出黑煙。加油站隔壁是一處小型住宅區，自加薩衝突爆發以來，該區一直由卡達部隊全天候守衛。

爆炸發生一小時後，救護車和至少十五輛警車等政府車輛擠滿爆炸現場周圍街道。

在以色列與哈瑪斯就加薩戰爭進行的談判中，卡達扮演著重要調解人角色。紐約時報說，以色列直接攻擊卡達可能會激怒其政府，使外交努力化為泡影。

除攻擊卡達，以色列也擴大在加薩針對哈瑪斯的軍事行動，以軍九日表示，將對加薩市採取猛烈攻勢，呼籲居民立即撤離。

以色列先前警告，如果哈瑪斯未釋放仍被扣押的最後一批人質，以色列將對哈瑪斯據點發動致命攻擊。儘管國際呼籲結束這場衝突，以色列總理內唐亞胡仍警告，以色列準備奪取加薩市。