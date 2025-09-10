快訊

蘋果8新品懶人包／iPhone 17 Pro換臉、iPhone Air僅5.6mm、AirPods Pro 3支援即時翻譯

就業人數大幅下修、通膨報告在即 美股三大指數仍創新高

法總理換人兩年第四次…政治失能恐讓債務更惡化

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
法國國民議會8日對總理白胡(左)政府投下不信任票，總統馬克宏將會接受白胡辭呈，這將是馬克宏12個月內尋找第四位總理。(美聯社)
法國國民議會8日對總理白胡(左)政府投下不信任票，總統馬克宏將會接受白胡辭呈，這將是馬克宏12個月內尋找第四位總理。(美聯社)

法國總理白胡領導的內閣未能通過國會的信任投票，總統馬克宏未來幾天將重新任命新總理組閣，將是他兩年內尋找的第五位總理，顯示法國正陷於政治失能的惡性循環，陷入更深的債務困境。

法國國民議會8日舉行信任投票，在577個席次中，有364名議員對政府投下不信任票，僅194名表達信任。

總理白胡9日正式遞出辭呈，而無論馬克宏選擇誰來接手，都需重組政府，並在嚴重分裂的國民議會中，設法通過預算。

白胡曾提出440億歐元的撙節開支與增稅計畫，設法將法國2026年赤字占經濟產值比率，由今年預期的5.4%縮減至4.6%。

根據白胡，法國赤字為歐元區中最高，債務在6月達到3.3兆歐元，相當於國內生產毛額（GDP）的114%，且債務每秒增加5,000歐元，明年償債成本將攀抵750億歐元。

白胡在投票前告訴議員，「你們或許有推翻政府的權力，但你們無法抹去現實」。

儘管法國債務占GDP比率低於希臘的153%和義大利的138%，但在不計利息支出下，希、義均有可觀的預算盈餘。

在此同時，衡量政府借貸成本的法國10年期公債殖利率，在9日超越義大利10年期公債殖利率，為歐元區成立以來首見。

兩者多年來日益靠近，顯示投資人對財政政策的疑慮，正在改寫歐元區的債市版圖。

信評機構惠譽12日將評估法國的主權債信，若評等遭調降，將阻礙法國以低成本舉債的能力，恐加劇其債務問題。

穆迪和標普全球評級公司也將在10月和11月，對法國主權債信進行評估。

法國債務逐漸膨脹的部分原因，來自新冠疫情和生活成本危機期間，政府大舉紓困、慷慨解囊。

法國財長隆巴德（Éric Lombard）表示，下任政府必須在10月7日前提出預算草案，新總理也得在12月底前，說服國民議會達成明年度預算共識。

馬克宏已重申將完成任期至2027年，並不會解散國會。其幕僚透露，馬克宏考慮的總理人選包括國防部長勒克努（Sébastien Lecornu）、司法部長達馬南（Gérald Darmanin）與財長隆巴德。

法國 總理 馬克宏

延伸閱讀

法總理正式遞辭呈 馬克宏近日任命新人選

法國一年三任總理下台 動盪原因為何？

國會信任投票…法國總理白胡沒過關 將請辭下台

提信任投票解預算僵局 法總理恐難過關 馬克宏急覓第4任

相關新聞

存心破壞和談？以色列首度空襲卡達 目標哈瑪斯官員

卡達首都杜哈九日發生多起爆炸，以色列軍方隨後證實空襲卡達。一名以色列消息人士向美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）表示，以色列攻...

尼泊爾反貪示威失控…國會被焚總理下台 衝突至少21死

尼泊爾因社群媒體禁令引發的反貪腐示威九日進入第二天，尼泊爾總理奧利當天宣布辭職，憤怒的示威者燒毀奧利和多名官員住處，國會...

以軍空襲在卡達的哈瑪斯高層 川普：不是我的決定

以色列針對在卡達首都杜哈的巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯高層發動攻擊，美國總統川普9日表示，這是以色列總理內唐亞胡（Benjam...

以軍單方面攻擊在卡達的哈瑪斯 川普：無助於推進目標

以色列9日針對在卡達首都杜哈的巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯高層發動攻擊，美國總統川普發布聲明表示，單方面的在卡達執行轟炸，無助...

法總理換人兩年第四次…政治失能恐讓債務更惡化

法國總理白胡領導的內閣未能通過國會的信任投票，總統馬克宏未來幾天將重新任命新總理組閣，將是他兩年內尋找的第五位總理，顯示...

法政局陷惡性循環…總理1年換3次 馬克宏頭大

法國下議院國民議會八日對總理貝胡投下不信任票，貝胡九日向馬克宏請辭，馬克宏數日內將任命新總理組閣，將是十二個月內第四位總...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。