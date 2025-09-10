法總理換人兩年第四次…政治失能恐讓債務更惡化

法國總理白胡領導的內閣未能通過國會的信任投票，總統馬克宏未來幾天將重新任命新總理組閣，將是他兩年內尋找的第五位總理，顯示法國正陷於政治失能的惡性循環，陷入更深的債務困境。

法國國民議會8日舉行信任投票，在577個席次中，有364名議員對政府投下不信任票，僅194名表達信任。

總理白胡9日正式遞出辭呈，而無論馬克宏選擇誰來接手，都需重組政府，並在嚴重分裂的國民議會中，設法通過預算。

白胡曾提出440億歐元的撙節開支與增稅計畫，設法將法國2026年赤字占經濟產值比率，由今年預期的5.4%縮減至4.6%。

根據白胡，法國赤字為歐元區中最高，債務在6月達到3.3兆歐元，相當於國內生產毛額（GDP）的114%，且債務每秒增加5,000歐元，明年償債成本將攀抵750億歐元。

白胡在投票前告訴議員，「你們或許有推翻政府的權力，但你們無法抹去現實」。

儘管法國債務占GDP比率低於希臘的153%和義大利的138%，但在不計利息支出下，希、義均有可觀的預算盈餘。

在此同時，衡量政府借貸成本的法國10年期公債殖利率，在9日超越義大利10年期公債殖利率，為歐元區成立以來首見。

兩者多年來日益靠近，顯示投資人對財政政策的疑慮，正在改寫歐元區的債市版圖。

信評機構惠譽12日將評估法國的主權債信，若評等遭調降，將阻礙法國以低成本舉債的能力，恐加劇其債務問題。

穆迪和標普全球評級公司也將在10月和11月，對法國主權債信進行評估。

法國債務逐漸膨脹的部分原因，來自新冠疫情和生活成本危機期間，政府大舉紓困、慷慨解囊。

法國財長隆巴德（Éric Lombard）表示，下任政府必須在10月7日前提出預算草案，新總理也得在12月底前，說服國民議會達成明年度預算共識。

馬克宏已重申將完成任期至2027年，並不會解散國會。其幕僚透露，馬克宏考慮的總理人選包括國防部長勒克努（Sébastien Lecornu）、司法部長達馬南（Gérald Darmanin）與財長隆巴德。