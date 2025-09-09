快訊

蘋果8新品懶人包／iPhone 17 Pro換臉、iPhone Air僅5.6mm、AirPods Pro 3支援即時翻譯

就業人數大幅下修、通膨報告在即 美股三大指數仍創新高

聽新聞
0:00 / 0:00

哈瑪斯高層在杜哈遇襲 內唐亞胡暗示以色列獨自攻擊

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
卡達首都杜哈9日傳出數起爆炸聲，上空冒出黑煙。路透
卡達首都杜哈9日傳出數起爆炸聲，上空冒出黑煙。路透

卡達首都杜哈的巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯高層遭以色列攻擊，卡達半島電視台9日報導，以色列總理內唐亞胡辦公室已在社群媒體發聲明，暗示攻擊杜哈是以色列單獨行動。

內唐亞胡辦公室在社媒寫到，9日對哈瑪斯幾名恐怖主義首腦的行動，完全是以色列獨立行動，以國發起、執行並為該行動負全責。內唐亞胡未明言攻擊地點是杜哈。

一名以色列官員向路透證實，以色列已對卡達的哈瑪斯領袖發動攻擊。有以媒引述一名以國高官報導，哈瑪斯首席談判代表哈雅（Khalil al-Hayya）等該組織領袖是攻擊目標。

一名哈瑪斯消息人士向半島電視台說，以色列鎖定的哈瑪斯官員正在杜哈舉行會議，討論美國總統川普的停火提案。白宮副發言人凱利稍早向半島電視台說，川普政府對這次攻擊暫無回應。在中東的美軍消息人士說，他們此前並不知道這次攻擊，是事後才獲通知，但無法評論白宮是否曾獲通知。

卡達 以色列 哈瑪斯

延伸閱讀

首度襲擊卡達！首都爆炸畫面曝光 以色列聲明認了「目標哈瑪斯高層」

川普第N次最後警告哈瑪斯放人 稱以色列同意停火但未獲證實

盼「消滅哈瑪斯」…以色列促平民撤離加薩 國內卻掀反對聲浪

加薩市高樓遭空襲夷平 以軍控哈瑪斯用於監控部隊

相關新聞

存心破壞和談？以色列首度空襲卡達 目標哈瑪斯官員

卡達首都杜哈九日發生多起爆炸，以色列軍方隨後證實空襲卡達。一名以色列消息人士向美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）表示，以色列攻...

尼泊爾反貪示威失控…國會被焚總理下台 衝突至少21死

尼泊爾因社群媒體禁令引發的反貪腐示威九日進入第二天，尼泊爾總理奧利當天宣布辭職，憤怒的示威者燒毀奧利和多名官員住處，國會...

以軍空襲在卡達的哈瑪斯高層 川普：不是我的決定

以色列針對在卡達首都杜哈的巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯高層發動攻擊，美國總統川普9日表示，這是以色列總理內唐亞胡（Benjam...

以軍單方面攻擊在卡達的哈瑪斯 川普：無助於推進目標

以色列9日針對在卡達首都杜哈的巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯高層發動攻擊，美國總統川普發布聲明表示，單方面的在卡達執行轟炸，無助...

法總理換人兩年第四次…政治失能恐讓債務更惡化

法國總理白胡領導的內閣未能通過國會的信任投票，總統馬克宏未來幾天將重新任命新總理組閣，將是他兩年內尋找的第五位總理，顯示...

法政局陷惡性循環…總理1年換3次 馬克宏頭大

法國下議院國民議會八日對總理貝胡投下不信任票，貝胡九日向馬克宏請辭，馬克宏數日內將任命新總理組閣，將是十二個月內第四位總...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。