法總理正式遞辭呈 馬克宏近日任命新人選

法國總理白胡一如各界預期在國會信任投票中受到重挫，今天正式向總統馬克宏請辭。艾里賽宮（Élysée）表示，馬克宏將於近日任命新總理。

法國公債目前約達3.4兆歐元（約新台幣121兆元），為國內生產毛額（GDP）的114%，負債程度在歐元區僅次於希臘和義大利。

白胡（Francois Bayrou）先前提出預算案，希望撙節440億歐元以減少赤字，並取消兩個國定假日，但這項計畫引發反對派和諸多民眾不滿，白胡於是提出信任投票，結果慘敗。

在法國國會下議院「國民議會」（NationalAssembly）信任投票中，364名議員對白胡政府投下不信任票，只有194人投下信任票。

白胡今天下午赴艾里賽宮向馬克宏（EmmanuelMacron）遞交辭呈，他在任僅9個月，成為一年來第3位下台的法國總理。

法國新聞台（franceinfo）引述一名顧問說法報導，馬克宏正尋找一名和「五腳羊」一樣稀有難覓的新總理人選，這個人必須能與左派溝通，尤其是社會黨（PS），但又不能觸怒右派。

與此同時，馬克宏本人也成為在野黨抨擊的箭靶。

最大反對派、極右翼的「國民聯盟」（RN）呼籲盡速解散國會，重新選舉。「國民聯盟」領袖瑪琳．雷朋（Marine Le Pen）表示：「從法律、政治甚至道德角度來看，解散國會並非馬克宏的選項，而是義務。」

社會黨國民議會黨團主席瓦洛（Boris Vallaud）說，馬克宏的做法導致這場僵局，社會黨要提出一套不同於馬克宏路線的政策，避免頻繁引用憲法第49條第3項（49.3），即不經國會表決就強行通過法案。

極左翼「不屈法國」（LFI）領袖梅蘭雄（Jean-LucMélenchon）聲稱馬克宏才是這場危機的始作俑者。梅蘭雄昨晚說：「白胡垮台，這是人民的勝利和解脫。馬克宏如今站在面對人民的第一線，他也該下台。」梅蘭雄也呼籲大眾響應本月10日全面封鎖的罷工行動。

「不屈法國」國民議會黨團主席帕諾（MathildePanot）說，國家現在的問題是馬克宏是否下台，「我們不要又一個繼續執行同一套政策的總理，嘗試挽救馬克宏大兵的人都會和他一起完蛋」。

右派共和黨（LR）領袖瓦奎茲（LaurentWauquiez）則堅決反對下一任總理由「唯恐天下不亂」的極左翼人士出任，但也主張與「未必有同樣想法的人妥協」。

馬克宏承諾近日任命新總理，意味著他無意下台，暫時也不會解散國會。法國下一任總理面臨的艱鉅挑戰，仍是要在一個沒有任何政黨占多數的分裂國民議會中通過預算案。