中裔日籍參議員石平遭北京制裁 中國駐日使館：強力懲戒

日本參議員石平是歸化日籍中國人，中國外交部8日指控他在台灣、歷史等議題上「散布謬論」，對其採取反制措施。中國駐日本大使館今晚聲稱，石平惡意誹謗中國，對其反制是對石平之流的強力懲戒。

石平在今年7月的日本參議院選舉依比例代表當選，中方指控他在台灣、釣魚島（釣魚台列嶼）、歷史等問題上散布謬論，公然參拜靖國神社，嚴重損害中國主權和領土完整。中國外交部昨天宣布對其實施反制措施，包括凍結其在中國境內的動產及不動產等。

中國駐日本大使館今晚以不具名發言人答記者問名義，針對石平被制裁作上述表示。

發言人聲稱，石平曾擁有中國國籍，赴日並取得日本國籍後，長期大肆散布虛假有害訊息、惡意誹謗中傷中國，頑固採取極端反中仇中言行，嚴重違背中日四個政治文件精神和一個中國原則，嚴重干涉中國內政，嚴重損害中國主權和領土完整。

發言人宣稱，「這種透過出賣良知來撈取私利的行為令人不齒」。中方依據「反外國制裁法」對其反制，是維護自身權益的必要舉措，是對石平之流的強力懲戒和嚴厲警示。

63歲的石平出生於中國四川省，畢業於北京大學哲學系，1988年留學日本後不久，因為中國發生天安門學運，他決定與中共劃清界線，並於2007年歸化日本，而他也曾稱自己名為「石平太郎」。

對於遭到北京制裁，石平昨天在社群媒體X平台發文，表示「我在中國國內本來就一文財產也沒有，也沒有打算去中國。凍結財產也好、不發簽證也好，都只是對方單方面的鬧劇。被制裁反而是光榮，就像是拿到中國政府頒發的勳章！」。