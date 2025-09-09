快訊

影／興達電廠天然氣下午4點外洩未告知大眾？多位里民包圍林欽榮爆推擠

首度襲擊卡達！首都爆炸畫面曝光 以色列聲明認了「目標哈瑪斯高層」

U18世界盃／贏得好苦…中華隊延長賽險勝德國 晉級球隊出爐

尼泊爾總理奧利請辭 共產黨老將縱橫政壇曾四度掌權

中央社／ 加德滿都9日綜合外電報導
尼泊爾強硬派總理奧利投身共產黨政治運動數十年，曾四度出任總理，但在社群媒體禁令引發造成至少19人身亡的青年示威後，他今天宣布請辭。 路透社
尼泊爾強硬派總理奧利投身共產黨政治運動數十年，曾四度出任總理，但在社群媒體禁令引發造成至少19人身亡的青年示威後，他今天宣布請辭。 路透社

尼泊爾強硬派總理奧利投身共產黨政治運動數十年，曾四度出任總理，但在社群媒體禁令引發造成至少19人身亡的青年示威後，他今天宣布請辭。

法新社報導，高齡73歲的奧利（Khadga PrasadSharma Oli）是在住所遭憤怒示威者縱火後不久宣布請辭，目前他蹤跡不明。抗議人士今天也放火焚燒國會建築。

擔任尼泊爾共產黨/聯合馬列（CPN-UML）主席的奧利，去年在中間偏左的尼泊爾國大黨（NC）支持下組成政府。

奧利通常以其名字首字母KP為人所知，做為黨內最高領導人，他為自己精心塑造類似偶像崇拜的領袖形象。在奧利的造勢場合，經常可見他的等身立牌，以及寫著「KP爸爸，我們愛你」的橫幅。

政治記者蘇貝迪（Binu Subedi）表示，奧利將自身發言視為「最終決定」，鮮少接受批評或建議，就算是來自他自己政黨的意見也一樣。

奧利的政治生涯長達近60年，並見證尼泊爾10年內戰。尼泊爾後於2008年廢除絕對君主制並成為共和國。

奧利青少年時期投身地下共產黨運動，但於1973年因參與推翻國王的活動而被捕，當時他21歲。

他在一本演說精選集中寫道：「我被判處14年嚴苛刑期，其中4年遭到單獨監禁。」

他談到：「我的罪行是對抗專制政權。…但這從未嚇阻我，反而讓我更有勇氣繼續這場奮鬥。」

奧利於1987年獲釋，他在之後加入的共產黨/聯合馬列中晉升，並當選成為國會議員。

這位政壇老將於2015年首度出任總理，2018年再度當選，並於2021年短暫連任。

他先前坦言，他承認「馬克思主義與列寧主義並非每個問題的現成解方」。

位於喜馬拉雅山區的尼泊爾約有3000萬人口，並在中國及印度兩大鄰國環伺下求存，而奧利在這兩大競爭對手間小心求取平衡。

他與中印兩國都保持友好關係，但也積極與北京接觸以降低對印度的依賴，並藉經濟成長承諾贏得民意支持。

總理 尼泊爾 共產黨 社群媒體

延伸閱讀

尼泊爾總理下台、抗議者火燒國會 鄰國印度籲暫勿前往

尼泊爾總理請辭！社群禁令引發反貪腐示威 延燒第2天21死百人傷

尼泊爾解除社群媒體禁令 總理下令調查致命抗議

尼泊爾掀Z世代示威 抗議訴求與警方反應一次看

相關新聞

首度襲擊卡達！首都爆炸畫面曝光 以色列聲明認了「目標哈瑪斯高層」

半島電視台報導，卡達首都杜哈9日發生多起爆炸，一名以色列消息人士向美國有線電視新聞網（CNN）表示，這是以色列對身處杜哈...

梅爾茨稱與大陸制度競爭升溫 普亭「帝國主義計劃」不止於烏克蘭

梅爾茨（Friedrich Merz）主張在外交政策中給予安全和經濟利益更多空間。梅爾茨在德國外交部的駐外大使會議上發表主旨演講時表示，柏林政府的外交旨在維護德國的自由、和平與繁榮。內政、經濟、貿易、國防和外交政策不應再被割裂開來考慮，「而必須將一切置於外交和安全政策的維度中」。

尼泊爾總理下台、抗議者火燒國會 鄰國印度籲暫勿前往

尼泊爾發生多年來最致命的鎮壓行動，造成至少19死。總理奧利今天請辭，抗議青年縱火焚燒國會大樓，加德滿都機場取消部分航班，...

中裔日籍參議員石平遭北京制裁 中國駐日使館：強力懲戒

日本參議員石平是歸化日籍中國人，中國外交部8日指控他在台灣、歷史等議題上「散布謬論」，對其採取反制措施。中國駐日本大使館...

尼泊爾總理奧利請辭 共產黨老將縱橫政壇曾四度掌權

尼泊爾強硬派總理奧利投身共產黨政治運動數十年，曾四度出任總理，但在社群媒體禁令引發造成至少19人身亡的青年示威後，他今天...

美聯社調查：美國科技公司協助中國大陸監視拘禁數十萬人

美聯社調查發現，過去25年來，美國科技公司很大程度上協助中國設計及打造國家監控系統，這些企業在造成人權侵害上扮演的角色，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。