尼泊爾總理奧利請辭 共產黨老將縱橫政壇曾四度掌權

尼泊爾強硬派總理奧利投身共產黨政治運動數十年，曾四度出任總理，但在社群媒體禁令引發造成至少19人身亡的青年示威後，他今天宣布請辭。

法新社報導，高齡73歲的奧利（Khadga PrasadSharma Oli）是在住所遭憤怒示威者縱火後不久宣布請辭，目前他蹤跡不明。抗議人士今天也放火焚燒國會建築。

擔任尼泊爾共產黨/聯合馬列（CPN-UML）主席的奧利，去年在中間偏左的尼泊爾國大黨（NC）支持下組成政府。

奧利通常以其名字首字母KP為人所知，做為黨內最高領導人，他為自己精心塑造類似偶像崇拜的領袖形象。在奧利的造勢場合，經常可見他的等身立牌，以及寫著「KP爸爸，我們愛你」的橫幅。

政治記者蘇貝迪（Binu Subedi）表示，奧利將自身發言視為「最終決定」，鮮少接受批評或建議，就算是來自他自己政黨的意見也一樣。

奧利的政治生涯長達近60年，並見證尼泊爾10年內戰。尼泊爾後於2008年廢除絕對君主制並成為共和國。

奧利青少年時期投身地下共產黨運動，但於1973年因參與推翻國王的活動而被捕，當時他21歲。

他在一本演說精選集中寫道：「我被判處14年嚴苛刑期，其中4年遭到單獨監禁。」

他談到：「我的罪行是對抗專制政權。…但這從未嚇阻我，反而讓我更有勇氣繼續這場奮鬥。」

奧利於1987年獲釋，他在之後加入的共產黨/聯合馬列中晉升，並當選成為國會議員。

這位政壇老將於2015年首度出任總理，2018年再度當選，並於2021年短暫連任。

他先前坦言，他承認「馬克思主義與列寧主義並非每個問題的現成解方」。

位於喜馬拉雅山區的尼泊爾約有3000萬人口，並在中國及印度兩大鄰國環伺下求存，而奧利在這兩大競爭對手間小心求取平衡。

他與中印兩國都保持友好關係，但也積極與北京接觸以降低對印度的依賴，並藉經濟成長承諾贏得民意支持。