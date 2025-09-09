首度襲擊卡達！首都爆炸畫面曝光 以色列聲明認了「目標哈瑪斯高層」

快訊

聯合報／ 編譯江昱蓁／即時報導
卡達首都杜哈9日發生多起爆炸，冒出黑煙。路透
半島電視台報導，卡達首都杜哈9日發生多起爆炸，一名以色列消息人士向美國有線電視新聞網（CNN）表示，這是以色列對身處杜哈的哈瑪斯領導階層發動的攻擊。CNN說，這是以色列首度攻擊卡達。

消息人士並未透露這起攻擊的目標為何人，但哈瑪斯領導人多年來一直將杜哈作為加薩以外的總部。

以色列國防軍也在爆炸後不久發出聲明，表示與以色列國家安全局「辛貝特」聯手，對哈瑪斯「領導高層」執行精準打擊。聲明中雖然沒有具體指出在何處執行打擊，卻暗示攻擊發生在加薩走廊以外。

哈瑪斯的1名資深官員向CNN證實，該組織在杜哈的談判代表成為攻擊目標。半島電視台也引述1名哈瑪斯消息人士說法，指這次攻擊目標就是哈瑪斯的談判小組。

攻擊發生時，談判代表正開會討論美國最新的停火方案。

卡達外交部發言人說，這場「罪惡的攻擊已公然違反所有國際法與規範，對卡達國民的安全構成嚴重威脅」。CNN說，哈瑪斯首席談判代表哈雅9日在杜哈會見卡達總理穆罕默德

卡達 爆炸 哈瑪斯 以色列 加薩走廊 穆罕默德

