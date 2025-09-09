菲防長：中國大陸可能觀察俄烏戰事效應 以決定在區內行動

快訊

中央社／ 馬尼拉9日專電

俄烏戰爭爆發迄今已3年多，菲律賓國防部長鐵歐多洛今天在首爾安全對話上推測，中國正在觀察國際社會對戰事的態度，以決定在東南亞或東北亞區域的下一步行動。

鐵歐多洛（Gilberto Teodoro）在座談會上答問時說，俄烏衝突正在考驗國際秩序，聯合國是否仍具備維持和平的能力與決心；同時，部分世界強權也將這場衝突視為一種測試。

他說：「比如中國，它可能在想，我若在東南亞這樣做能否逍遙法外？我若在東北亞這樣做能否逍遙法外？聯合國最後會像75年前那樣展開行動嗎？」

1950年北韓入侵南韓，聯合國要求北韓停止侵略無果，遂授權組成聯軍，協助南韓作戰。

中國在東南亞與菲律賓、越南等國有南海主權爭議，在東北亞則與日本有釣魚台爭議，並對台灣進行軍事恫嚇。

鐵歐多洛強調，俄烏戰爭影響不僅限於歐洲，也波及包括菲律賓在內的其他國家，包括能源與關鍵物資供應鏈、海外移工安全，戰場甚至可能成為新型致命武器的試驗場。

被問及菲中有何溝通管道避免南海擦槍走火，鐵歐多洛回應，菲中兩國僅透過外交部維持溝通，但國防部或軍方則沒有，「因為我們看不到開闢此類管道的價值。」

鐵歐多洛指責中國利用菲律賓的民主制度和行動自由，從事危害菲律賓國家安全的行為，包括滲透關鍵基礎設施、社區，並試圖操控輿論。

他指出，南海發生緊張情勢的水域都位於菲律賓專屬經濟區內，依據「聯合國海洋法公約」，中國無權在這片區域執法，更遑論建造人工島。菲律賓曾嘗試合作、協商與包容，但均無效果，如今只能透過加強軍力並與盟友建立嚇阻態勢，讓外交部能以相對平等的地位處理爭端。

他警告，遷就或姑息一個更強大的國家，只會讓這個國家的行為更加肆無忌憚。

菲律賓 聯合國 俄烏戰爭

